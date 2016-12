Rimonta da favola del Cagliari grazie a un super Farias: da 1-3 a 4-3 col Sassuolo

Cagliari da libro cuore al Sant’Elia, nella bufera più completa peraltro. Sotto per due reti al 58esimo e sul punto di affondare, gli uomini di Rastelli (favoriti, va detto, dalla superiorità numerica scaturita dal rosso diretto a Pellegrini) trovano non si sa bene dove le motivazioni e risalgono from the dead da 1-3 a 4-3 grazie all’eterno bomber Borriello e alla sontuosa prestazione di marco Farias. Cagliari che sale a quota 23 a +13 dalla quota retrocessione, Sassuolo impantanato a quota 17, bersagliato dalla sfortuna e dagli infortuni.

La cronaca della partita

Partenza sprint del Cagliari che trova il vantaggio grazie alla ribattuta in rete di marco Pattolino Sau dopo che un suo primo tentativo (su sponda di Salamon) era stato respinto in qualche modo da Consigli. La reazione del Sassuolo è furiosa e porta in dote le reti di Adjanpong(spaccata da posizione impossibile su innesco di Mazzitelli) e Lorenzo Pellegrini, autore di una superba rasoiata da fuori. È proprio il centrocampista neroverde appena più tardi a rendersi protagonista negativo con un’entrata a piedi uniti punita da Celi con il cartellino rosso diretto.

Succede di tutto nella ripresa: Acerbi porta il Sassuolo sul 3-1 grazie al penalty concesso per ingenuo atterramento di Ragusa da parte di Pisacane. Notte fonda? Macché. Borriello con diagonale chirurgico firma il 2-3, poi Farias si mette in proprio e prima trova il pareggio con rasoiata deviata da Terranova, quindi fa venir giù il Sant’Elia con eurogol dalla distanza. Nei minuti di recupero parata dell’altro mondo di Consigli su Farias.

La statistica chiave

6 - Squadra che ha subito più rigori in Serie A (6, di cui quattro realizzati).

Il migliore

Diego FARIAS – Uomo-franchigia del Cagliari al Sant’Elia: veste i panni del super-eroe e manda in paradiso il Cagliari. E per poco non ci scappa la tripletta.

Il peggiore

TERRANOVA 4 – Peccato per il difensore martoriato in carriera dagli infortuni, ma dal momento del suo ingresso in campo non ne azzecca proprio una.

Il tabellino

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Pisacane (66’ Joao Pedro), Salamon, Bruno Alves, Capuano; Dessena (40’ Borriello), Di Gennaro, Padoin; Barella; Sau (74' Giannetti), Farias. All. Rastelli

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola (81' Ricci), Antei, Acerbi, Peluso; Mazzitelli (81' Matri), Sensi, Pellegrini; Adjapong (65’Terranova), Defrel, Ragusa. All. Di Francesco

Arbitro: Celi

Gol: 14’ Sau, 62' Borriello, 73', 75' Farias; 9’ Adjanpong, 33’ Pellegrini, 58' rig. Acerbi

Note – Ammoniti: Padoin, Di Gennaro, Farias; Adjanpong, Ragusa Espulsi: Pellegrini