Rincon e Defrel, ma non solo: tutti i nomi per una Roma da scudetto

4 punti, pur con una gara in più. Distanza non incolmabile, ma già sufficiente per capire come il gap con la strafavorita Juventus sia ancora vivo e reale. La Roma chiude il 2016 così, al secondo posto in classifica. Un risultato pregevole e al contempo migliorabile, perché l'obiettivo primario della proprietà americana, del tifo e di un Luciano Spalletti apparentemente già col mal di pancia è sempre e solo uno: completare l'ultimo step, fare quel passettino in più che possa permettere al club di lottare concretamente per lo scudetto. Magari già in questa stagione. Con gennaio alle porte, ecco allora tre profili che consentirebbero ai giallorossi di colmare più di una lacuna tecnico-tattica e mentale.

Matteo Darmian

2015-16, Premier League, Manchester United, Matteo Darmian (imago, not in UK)Imago

Detto come dev'essere detto: presentarsi con un centrale adattato a terzino (Rüdiger) non è il modo migliore per affrontare la gara più importante della stagione. Eppure Spalletti contro la Juventus non ha potuto fare altro, dovendo piegarsi alle contemporanee assenze di Bruno Peres e Florenzi. Un lusso che la Roma non potrà più permettersi nel secondo tratto di stagione, considerando che l'italiano ne avrà ancora (almeno) per un paio di mesi. Ecco perché potrebbe essere una buona idea bussare a Manchester, sponda United: Matteo Darmian è stato avvicinato ai giallorossi anche qualche mese fa, e ora – nonostante Mourinho gli abbia ridato fiducia nell'ultimo mese – potrebbe tornare di moda. L'ex granata ha un pregio: sa giocare a destra e pure a sinistra. E dunque risolverebbe due problemi in uno, se si pensa che sulla fascia opposta il teorico titolare, Mario Rui, è appena tornato da un lungo infortunio.

Tomas Rincon

C'è anche il medianone venezuelano tra i nomi caldi del mercato giallorosso. Perché è proprio lì, a centrocampo, che Spalletti ha chiesto alla società di intervenire, essendo la coperta un po' troppo corta: gli interpreti veri del ruolo sono soltanto cinque, e se si considera che per il timido e inesperto Gerson l'ipotesi prestito è sempre valida, inserire un ulteriore elemento è quasi un obbligo. Lo stesso tecnico, nella conferenza di vigilia del match col Chievo, lo ha ammesso: “Se capita l'occasione giusta, un centrocampista potremmo prenderlo”. Il giocatore più chiacchierato e apparentemente più vicino, in questo senso, è proprio Rincon. Muscoli, corsa, grinta, dinamismo: il genoano, peraltro accostato nel tempo un po' a tutte le big nostrane, consentirebbe a Spalletti di irrobustire, numericamente ma non solo, il reparto.

Gregoire Defrel

Gregoire Defrel Lazio Sassuolo 2016LaPresse

Ne prendi uno, ne utilizzi due. Esterno offensivo e attaccante: dove lo metti, il francese sta. Ed è proprio di questo che Spalletti ha bisogno: di un giocatore che possa rimpiazzare il partente Salah, impegnato almeno fino a fine febbraio in Coppa d'Africa, ma - perché no? - anche regalare un'alternativa offensiva a Dzeko, fin qui in campo in tutte e 18 le prime giornate di campionato. Defrel, come detto, sa far tutto. E a Sassuolo lo ha dimostrato, giostrando quasi sempre da punta centrale del tridente neroverde ma in caso di necessità decentrandosi di qualche metro, come a Cesena. Non è un caso che proprio di lui si parli per rinforzare la Roma a gennaio. Trattare col Sassuolo è notoriamente un test di pazienza, ma l'inserimento nell'affare di Federico Ricci, gioiello giallorosso in prestito in Emilia, può essere l'arma giusta per concretizzare il trasferimento.