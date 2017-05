Rino Gattuso ufficializza il ritorno al Milan, guiderà la Primavera: "Torneremo grandi insieme"

Cosa significa indossare la maglia del Milan? Se lo sono chiesti tanti in questi anni di vacche magre in cui il club, abituato a primeggiare in Italia, in Europa e nel mondo, ha raccolto tante figure barbine e spesso non è riuscito ad incarnare quei valori e quell’impegno che tutti i tifosi del Diavolo si aspettano dai loro beniamini. Rino Gattuso nei suoi 13 anni di militanza nel Milan oltre a vincere tutto con il club rossonero ha sempre onorato e dato il massimo per la causa, riuscendo a ritagliarsi la stima incondizionata di allenatori, compagni di squadra e tifosi nonostante mezzi tecnici non proprio da fuoriclasse. Chi meglio di Ringhio può insegnare ai giovani cos’è il DNA Milan e fare da trait d’union fra il vecchio e il nuovo corso. Per questo Fassone e Mirabelli hanno pensato a lui per il ruolo di tecnico della primavera rossonera, una mossa astuta e che riporta a Milanello uno dei giocatori più amati dal pubblico rossonero.

" La scelta è stata fatta perché sono tornato in un club che vuole tornare ad essere grande - ha ammesso Gattuso ai microfoni di Premium Sport - mi è piaciuta molto la proposta di tornare ad allenare la primavera, mi sono gasato quando tre settimane Mirabelli e Fassone mi hanno proposto questo incarico in maniera inattesa. Non è un passo indietro, secondo me è la scelta giusta, torno in una società gloriosa che vuole tornare ad essere grande. Spero di riuscire a trasmettere senso di appartenenza e a far migliorare tanti giovani. In questi due anni a Pisa di giovani ne abbiamo fatti crescere tanti, pensavo di non essere fatto per allenarli ma con queste esperienze mi sono convinto che si possono far migliorare i giovani, bisogna stare molto attenti alle parole ma mi sono dovuto ricredere su quello che pensavo "

"Il mio consiglio a Donnarumma? Resta e diventa una bandiera"

Entusiasta di iniziare questa nuova avventura e lavorare a stretto contatto con il responsabile del settore giovanile Filippo Galli e con Montella (“giocherò con lo stesso modulo della prima squadra e con la stessa identità. Lo stimo e sono certo che potrò imparare molto da lui”), Gattuso ha anche parlato del Milan che sta nascendo e che si prepara a fare un mercato importante per tornare a competere per lo scudetto e per l’Europa che conta…

" Sicuramente la squadra verrà rafforzata, arriveranno nuovi acquisti, verrà fatto anche qualcosa sui giovani. Morata profilo giusto? Se il milan riuscirà a comprarlo metterà a segno un’operazione importante, secondo me di operazioni importanti in questa stagione il club ne farà tante… Morata è un goleador, un ragazzo di grandissima classe che ovunque ha segnato tanto e fatto giocare le proprie squadre. Il mio consiglio a Donnarumma? Gigio sa che può diventare una bandiera del Milan, in questo momento è ricercato. Ha vent'anni di carriera davanti, penso che farà la scelta migliore. Il mio consiglio è di restare al Milan e scrivere la storia, me lo auguro anche io". "