Rohden decide la sfida con l'Udinese, Crotone quasi in Paradiso: ora è a -1 dall'Empoli

Il Crotone vince 1-0 con l'Udinese grazie al gol di Rohden nel primo tempo e, complici le contemporanee sconfitte di Empoli e Genoa, riapre completamente la corsa salvezza. Con due giornate ancora da disputare la squadra di Nicola è a -1 dalla formazione toscana e a -2 da quella ligure, anche se con un calendario difficile che prevede Juventus e Lazio nelle prossime settimane.

La cronaca

Pochi fronzoli: il Crotone vuole credere ancora nella salvezza, l'Udinese vuole onorare la propria presenza allo Scida e puntare al 10° posto, oggi della Sampdoria. Prima occasione per Badu che sotto porta spara in curva, seconda per Trotta pescato in fuorigioco; tutto nei primi 4'. Allo Scida arrivano in successione le notizie degli svantaggi di Empoli e Genoa, lo stadio esulta come se fosse un gol e questo spinge la squadra di Nicola che al 19' passa. Dalla sinistra palla in mezzo per Rohden che solo in area fa secco Scuffet e da ulteriore entusiasmo al pubblico di casa. Il primo tempo va in archivio con il duello Falcinelli-Scuffet che vede sempre uscire vincitore il portiere ospite.

Inizia la ripresa e l'Udinese mostra come non sia in Calabria per una gita di piacere. In pochi secondi Felipe prima impegna Cordaz, costretto a mettere in angolo, e poi colpisce il palo. Non ci sta la squadra di Delneri, che costringe al ripiegamento anche Trotta e Falcinelli, bravi nell'aiuto alla propria retroguardia. Diventa una partita vera, con l'Udinese a controllarla e il Crotone a giocare di rimessa. Al 62' Trotta sfiora il 2-0 ma la traversa si mette sulla strada del suo colpo di testa su bel cross di Nalini da sinistra. Il tempo passa, ci sono anche 5' di recupero nel finale e il pubblico dello Scida spinge i suoi, portando al grande festeggiamento finale. Empoli e Genoa perdono, il Crotone è a -1 e -2 da chi la precede e può giustamente ancora credere alla salvezza.

La statistica

5 – Le vittorie del Crotone nelle ultime 7 partite (con 2 pareggi). Un andamento da Champions League, che meriterebbe un finale da serie A”.

Il tweet

Il migliore

Diego Falcinelli: mobilissimo come sempre, ingaggia un duello con Scuffet che nel primo tempo viene vinto dal portiere bianconero. E' una della anime di questo Crotone, un trascinatore che si fa amare dal suo pubblico per impegno e volontà.

Il peggiore

Cyril Thereau : si trova nella morsa dei difensori rossoblu senza troppo interesse a liberarsi della loro marcatura. Un'ora in campo a timbrare il cartellino e nient'altro.

Il tabellino

CROTONE (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Sampirisi; Rohden, Crisetig, Barberis, Nalini (71' Acosty); Trotta, Falcinelli. All. Nicola

UDINESE (4-4-2): Scuffet; Widmer, Danilo, Felipe, Adnan; De Paul (81' Ewandro), Badu, Kums (60' Balic), Jankto; Zapata, Thereau (60' Perica). All. Delneri

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna

Gol: 19' Rohden (C)

Note: ammoniti Falcinelli (C), Kums (U), Adnan (U), Sampirisi (C).