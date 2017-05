Roma ad alta tensione: Manolas e Perotti vengono quasi alle mani in allenamento

Tensione alta. La vigilia di Roma-Genoa, partita fondamentale che può regalare ai giallorossi il record di punti (i giallorossi non hanno mai raggiunto nella loro storia quota 87 punti) e quel secondo posto decisivo per evitare i preliminari di Champions League ed ottenere i circa 40 milioni di euro per la campagna acquisti, è stata funestata da una lite in allenamento fra Kostas Manolas e Diego Perotti.

A svelare questo retroscena è stata la Gazzetta dello Sport che ha parlato di uno screzio manifestatosi nel corso di un allenamento mattutino e sedato a fatica dai compagni di squadra sotto gli occhi di uno Spalletti che non ha fatto una piega ma che ha preferito mandare entrambi i giocatori, sotto la doccia.

L’auspicio di tutto l’ambiente è che questa rissa non tolga l’attenzione di tutta la truppa verso una partita nella quale non sono ammessi passi falsi: in primis perché c’è da blindare il secondo posto e poi perché c’è da salutare doverosamente Francesco Totti, all’ultima recita in maglia giallorossa. La sensazione è che però la gara di domenica sarà l’ultima recita in maglia giallorossa di diversi elementi dello staff e della rosa giallorossa a cominciare da Luciano Spalletti, diretto all’Inter. Prima degli addii però c’è da fare il proprio dovere e chiudere nel migliore dei modi, una stagione avara di soddisfazioni.