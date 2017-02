Roma, ancora paura per Florenzi: trauma distorsivo al ginocchio operato

Ancora uno stop, ancora paura per Alessandro Florenzi costretto a fermarsi oggi per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, quello operato a ottobre dopo la rottura del legamento crociato. Tanta paura ovviamente nell'ambiente giallorosso, in attesa di nuovi esami che determineranno le esatte condizioni del giocatore della Nazionale.

Il bollettino medico

"Florenzi nei prossimi due giorni osserverà riposo e sarà sottoposto a cure antalgiche. L'entità del trauma verrà quantificata con esami strumentali e consulto specialistico con il Prof. Mariani nella giornata di venerdì"

Florenzi, che si stava allenando con la Primavera, sarebbe dovuto tornare in campo con la Roma di Spalletti tra circa un mese. La speranza, ovviamente, è che il nuovo infortunio sia meno grave del previsto e il Nazionale possa tornare regolarmente in campo nei tempi previsti.