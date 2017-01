Roma-Cagliari: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Manolas, Fazio; B. Peres, Strootman, De Rossi, Emerson; Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All.: Spalletti

Squalificati: Juan Jesus (1)

Indisponibili: Florenzi, Salah

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Isla, Ceppitelli, Bruno Alves, Murru; Dessena, Tachtsidis, Barella; Joao Pedro; Borriello, Farias. All.: Restelli

Squalificati: Capuano (1)

Indisponibili: Padoin, Ionita, Melchiorri, Di Gennaro





STATISTICHE OPTA

Roma imbattuta da cinque sfide contro il Cagliari in Serie A (tre vittorie, due pareggi).

I giallorossi hanno perso solo due degli ultimi 31 incontri disputati all’Olimpico contro i sardi in A (15V, 14N), tuttavia i due ko sono arrivati entrambi nelle ultime quattro partite casalinghe: nel settembre 2011 e nel febbraio 2013.

La Roma ha vinto sei volte nelle ultime sette giornate (una sconfitta) e ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei partite.

La Roma arriva da 12 vittorie interne consecutive: il record per i giallorossi in Serie A è 13 vittorie in casa di fila, stabilito nel novembre 1930.

Il Cagliari, peggior difesa con 44 gol incassati, ha subito gol in tutte le ultime 16 partite di campionato, la striscia corrente più lunga tra le squadre attualmente in Serie A.

Il Cagliari ha perso cinque delle ultime sei trasferte in Serie A – i sardi hanno concesso 14 gol in questo parziale, 2.3 reti di media a partita.

La squadra di Rastelli è quella con la più alta percentuale realizzativa (19%) e la migliore percentuale di tiri nello specchio (57%) di questa Serie A.

Di fronte in questo match la seconda squadra per numero di tiri nello specchio effettuati (la Roma, 117) e la seconda contando quelli subiti (il Cagliari, 118).

Nonostante le quattro vittorie su quattro, senza Mohamed Salah la Roma tira meno (9.5 tiri a partita contro 14.6) e segna meno (1.3 gol ad incontro contro 2.3).

Edin Dzeko ha fallito 18 chiare occasioni da rete in questo campionato, almeno cinque più di ogni altro giocatore.

Marco Borriello è ad una lunghezza dal raggiungere la doppia cifra di marcature per la quinta volta in Serie A; tuttavia, solo due dei suoi nove gol nel campionato in corso sono arrivati in trasferta.

