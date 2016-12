Roma-Chievo: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Vermaelen, Emerson; Gerson, Strootman; Salah, Nainggolan, Perotti; Dzeko. All.: Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Florenzi, Nura, Lobont, Manolas, De Rossi, Paredes

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Izco, Dainelli, Spolli, Frey; De Guzman, Radovanovic, Rigoni; Birsa; Meggiorini, Inglese. All.: Maran

Squalificati: -

Indisponibili: Gobbi, Sardo, Hetemaj, Cacciatore, Cesar, Castro, Seculin.

STATISTICHE OPTA

La Roma ha perso solo due degli ultimi 25 incontri contro il Chievo in Serie A, il doppio confronto della stagione 2012/13 (12V, 11N).

I giallorossi hanno tenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei sfide di campionato contro il Chievo.

Una sola sconfitta nelle ultime 12 partite in casa contro i gialloblu per i giallorossi nel massimo campionato (8V, 3N).

La Roma ha concesso un solo gol ai veneti nelle ultime otto sfide interne di A.

La Roma ha vinto le ultime 11 partite casalinghe di campionato, ed è ancora imbattuta all’Olimpico dall’inizio del 2016 (15V, 4N).

Dall’inizio dell’anno inoltre, la Roma ha sempre segnato in casa in campionato – il prossimo sarà il gol numero 50 del 2016 per i giallorossi davanti al proprio pubblico.

Il Chievo è reduce da due vittorie di fila contro Palermo e Sampdoria – dall’inizio del 2016 solo una volta sono arrivate tre vittorie consecutive (a cavallo tra marzo e aprile).

Questa sfida metterà di fronte la squadra più prolifica nei secondi tempi (la Roma, 25 gol fatti), e quella che ha subito meno gol dopo l’intervallo (il Chievo, solo otto nelle seconde frazioni di gara, come la Juve).

Stephan El Shaarawy è a secco da sei partite di campionato – il suo digiuno realizzativo più lungo da quando è arrivato alla Roma.

Sergio Pellissier è tornato a segnare per due partite di campionato di fila per la prima volta da aprile – quattro complessivamente i suoi gol in 20 sfide contro la Roma in Serie A.

Edin Dzeko non segna da tre partite di fila – dall’inizio di questo campionato non è mai rimasto a secco per quattro gare consecutive.

