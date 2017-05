Roma col brivido, ma Verona è espugnata: pirotecnico 5-3 al Chievo

Dai brividi alla festa, dalla grande paura di rovinare quanto costruito alla fortissima sensazione che il secondo posto sia ormai a meno di un passo. Il pirotecnico 5-3 che la Roma conquista in casa del Chievo denota parecchi problemi difensivi in casa giallorossa, ma tutto è posto in secondo piano dalla consapevolezza che ormai è quasi fatta: più che il -1 sulla Juventus, a far sorridere è il momentaneo +4 sul Napoli terzo, costretto a vincere contro la Fiorentina per posticipare all'ultima giornata il verdetto Champions. Gironi a un passo, dunque, e questo grazie a un attacco strepitoso: il migliore del campionato, dicono ora i numeri. El Shaarawy e Salah segnano una doppietta a testa, Dzeko lascia il timbro nel finale portando a 28 i timbri in campionato e a 38 quelli stagionali. Da loro tre Spalletti proprio non può lamentarsi, diversamente dalla retroguardia: svagati, Manolas e Fazio consentono al Chievo di portarsi in vantaggio in due occasioni, di spaventare più volte Szczesny e poi di segnare anche nel finale, a risultato già scritto. Ma, come detto, tutto passa in secondo piano di fronte a una classifica dolce: una vittoria contro il Genoa all'ultima – sempre se il Napoli batterà la Fiorentina, ovviamente – e la Roma andrà ai gironi di Champions League.

La cronaca della partita

C'è subito lavoro per Sorrentino, costretto ad allungarsi per deviare in angolo una minaccia di Salah, ma appena il Chievo si porta in avanti fa malissimo: centro di Depaoli, la difesa giallorossa non libera e Castro, al volo, fa 1-0 da pochi passi. La Roma non reagisce: anzi, è Birsa a sfiorare il 2-0 con un fendente mancino largo di poco. Fortuna vuole che al 28' El Shaarawy si inserisca a sorpresa alle spalle di tutti, superi l'uscita di Sorrentino e dal limite depositi in rete con la porta vuota. 9 minuti più tardi, Chievo ancora bravissimo ad approfittare di una difesa in bambola: Birsa crossa per il liberissimo Inglese, che davanti a Szczesny incorna alle spalle del polacco. Ma nel finale di tempo la Roma trova il 2-2: Salah, che pochi secondi prima aveva “centrato” Sorrentino di testa, al 42' non perdona col suo solito sinistro, trovando una deviazione decisiva di Gobbi e pareggiando per la seconda volta.

Chievo-Roma - Castro - Serie A 2017LaPresse

Dopo 13 minuti nel corso della ripresa, la Roma completa la rimonta: Strootman pesca in area El Shaarawy, che parte in posizione dubbia e non perdona Sorrentino. Dzeko impegna il portiere di casa di testa, ma anche il Chievo torna a farsi vedere nell'altra area: una serie di cross di Gobbi provoca il panico nella retroguardia di Spalletti, ma il 3-3 non arriva. Anzi, dopo che Sorrentino ha detto di no a Dzeko e Manolas è lo stesso bosniaco a toccare dentro per Salah, il cui sinistro secco si infila imparabilmente in rete. Dopo tante sponde, finalmente Dzeko trova la gioia personale all'83': fucilata dal limite imparabile per Sorrentino e 2-5. Spalletti inserisce Totti per gli ultimi minuti di gara, ma a sorpresa è il Chievo a chiudere i conti: sugli sviluppi di un angolo, Inglese si fa trovare pronto sul secondo palo e mette dentro la zampata del definitivo 3-5.

La statistica chiave

Gol numero 28 per Edin Dzeko. Solo Volk, nella storia della Roma, aveva mai segnato di più in un singolo campionato: 29 nel 1930/31.

Il tweet

Il migliore in campo

Salah. Non sta fermo un secondo, mandando al manicomio chi deve controllarlo e catalizzando l'azione offensiva della Roma. La doppietta, fondamentale, arriva quasi a corredo di una prestazione fantastica.

Il peggiore in campo

Manolas. Impreciso e terribilmente svagato nelle marcature, tanto da diventare protagonista in negativo in tutte le reti del Chievo. Per sua fortuna la Roma ha un grande reparto offensivo.

La dichiarazione

Luciano Spalletti: "Rimpianti adesso che siamo a -1? No, perché avrebbe voluto dire vincerle quasi tutte ed è impossibile. Domenica l'Olimpico sarà pieno a festa per salutare la squadra".

Il tabellino

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Gamberini (57' Frey), Cesar, Gobbi; De Paoli, Radovanovic, Bastien; Castro (46' Pellissier); Birsa, Inglese (87' Vignato). All. Maran

Roma (4-3-3): Szczesny; Rüdiger, Manolas, Fazio, Emerson; De Rossi, Paredes, Strootman; Salah (82' Perotti), Dzeko (86' Totti), El Shaarawy (71' Nainggolan). All. Spalletti

Arbitro: Antonio Damato di Barletta

Gol: 15' Castro (C), 28' El Shaarawy (R), 37' Inglese (C), 42' Salah (R), 58' El Shaarawy (R), 77' Salah (R), 83' Dzeko (R), 86' Inglese (C)

Note: ammoniti Castro (C), Radovanovic (C)