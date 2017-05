Roma col brivido, ma Verona è espugnata: pirotecnico 5-3 col Chievo

A breve il report completo del match...

Il tabellino

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Gamberini (57' Frey), Cesar, Gobbi; De Paoli, Radovanovic, Bastien; Castro (46' Pellissier); Birsa, Inglese (87' Vignato). All. Maran

Roma (4-3-3): Szczesny; Rüdiger, Manolas, Fazio, Emerson; De Rossi, Paredes, Strootman; Salah (82' Perotti), Dzeko (86' Totti), El Shaarawy (71' Nainggolan). All. Spalletti

Arbitro: Antonio Damato di Barletta

Gol: 15' Castro (C), 28' El Shaarawy (R), 37' Inglese (C), 42' Salah (R), 58' El Shaarawy (R), 77' Salah (R), 83' Dzeko (R), 86' Inglese (C)

Note: ammoniti Castro (C), Radovanovic (C)