Roma: confermate 2 giornate squalifica a Strootman, salta Milan e Juventus

Nessuno sconto per Kevin Strootman. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto infatti il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza presentato dalla Roma contro la squalifica per due giornate inflitta al centrocampista giallorosso dopo la simulazione nel derby di domenica con la Lazio. Lo comunica in una nota la Figc.

Il giocatore olandese salterà quindi le gare di campionato contro Milan e Juventus.