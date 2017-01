Roma decisa: stretta finale con il Sassuolo per Defrel

Sono ore decisive per il passaggio di Gregoire Defrel alla Roma. La società giallorossa è vicina all’accordo con il Sassuolo e l’attaccante francese potrebbe approdare nella capitale già nei prossimi giorni.

Sassuolo e Roma stanno lavorando per trovare un accordo comune: oltre ad una base economica ancora da definire, la dirigenza romanista potrebbe inserire alcuni giovani graditi ai neroverde nella trattativa, in modo da ridurre la quantità di denaro da versare nelle casse della società emiliana. Defrel potrebbe dunque iniziare già nei prossimi giorni la sua avventura con la maglia della Roma ed essere un’alternativa molto gradita per Luciano Spalletti nella rincorsa alla Juventus.