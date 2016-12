Roma, è il croato Badelj l’alternativa a Rincon ma serve che il Torino riscatti Iago Falque

Duello Roma Juve non solo in campo ma anche sul mercato. Infatti le due squadre hanno uno stesso obiettivo per la mediana: Tomas Rincon. I giallorossi erano in vantaggio, ma i bianconeri nelle ultime ore si sono avvicinati al giocatore. La Juventus infatti ha accelerato per il centrocampista venezuelano ed è vicina ad un accordo con il Genoa. L’idea è quella di un prestito oneroso di 2 milioni con obbligo di riscatto a 7/8 milioni.

La società capitolina, che comunque non molla il giocatore, non sembra invece intenzionata a inserire l’obbligo di riscatto nella trattativa, offrendo invece una contropartita tecnica come Iturbe. Il sorpasso della Vecchia Signora ha portato la Roma a pensare ad un altro centrocampista e l’ultimo nome è quello di Milan Badelj. Il mediano della Fiorentina ha un contratto con la Viola in scadenza nel 2018, che non vuole rinnovare. Molte squadre stanno perciò seguendo la situazione con attenzione, tra queste le due di Milano, in particolare il Milan.

Ma la Roma, qualora il Torino riscattasse Iago Falque avrebbe la disponibilità economica necessaria per superare la concorrenza e aggiudicarsi così il centrocampista tanto desiderato. Inoltre la società granata sta pensando ad un altro esterno giallorosso, Juan Manuel Iturbe, e, se decidesse di puntare su quest’ultimo, Falque tornerebbe nella capitale per poi essere girato ad un’altra squadra. Se ciò avvenisse, la Roma si vedrebbe così costretta a rinunciare a Badelj. Il mercato ancora deve cominciare ma la dirigenza romanista si sta già muovendo con l’obiettivo di completare la rosa e renderla così più competitiva, in vista dei vari impegni che l’aspettano nel 2017.

di Tommaso Prantera

