Roma e Napoli avanti tutta, Immobile decide Lazio-Atalanta: il Palermo sprofonda

Lazio-Atalanta 2-1 (21’ Petagna, 45’ Milinkovic-Savic, 68’ rig. Immobile)

Lazio-Atalanta non delude le attese anche se con meno gol che all’andata, quando i biancocelesti vinsero 4-3 a Bergamo e oggi bissano all’Olimpico con un 2-1 di rimonta firmato Milinkovic e Ciro Immobile. Il primo di testa a pochi istanti dall’intervallo, Immobile di rigore sul fallo in uscita di Berisha. Era stato Petagna a gelare l’Olimpico a metà del primo tempo, con un bel gol in girata su assist di Freuler. Ci sono anche un palo di Parolo in avvio e un tris divorato da Milinkovic nel finale, su assist di Immobile migliore in campo di un match chiuso “senza allenatori” per le espulsioni di Inzaghi e Gasperini.

Sergej Milinkovic-Savic Lazio Atalanta 2017LaPresse

Napoli-Pescara 3-1 (47’ Tonelli, 49’ Hamsik, 86’ Mertens, 94' rig. Caprari)

Il Napoli continua la sua corsa e con il 3-1 al Pescara raggiunge il suo 13esimo risultato utile consecutivo, in tutte le competizioni. Tonelli sempre più decisivo per gli azzurri, sia in difesa dove annulla Gilardino in collaborazione con Raúl Albiol, sia in attacco dove segna il gol che sblocca la gara contro gli abruzzesi. Poi ci pensano Hamsik e Mertens a completare l'opera di un Napoli che è devastante nella ripresa. Pescara bene a metà, lo spirito - quello visto nel primo tempo - era quello giusto, peccato che nella ripresa la squadra di Oddo si sia sciolta come neve al sole.

Lorenzo Tonelli Marek Hamsik Napoli Pescara 2017LaPresse

Sampdoria-Empoli 0-0

Finisce a reti bianche una sfida capace comunque di regalare emozioni, soprattutto nel primo tempo. L’Empoli fallisce un penaly: Mchedlidze viene ipnotizzato da Puggioni dagli undici metri. La Samp crea un paio di grandi occasioni ma trova un super-Skorupski a dirle di no. Partita vibrante, ricca di capovolgimenti di fronte e pari sostanzialmente giusto. La squadra di Martusciello ha avuto l’occasione più ghiotta ma al termine della gara può comunque rallegrarsi per un pari prezioso in ottica salvezza.

Levan Mchedlidze Sampdoria Empoli 2017LaPresse

Sassuolo-Palermo 4-1 (9’ Quaison, 15’ e 66’ Matri, 25’ Ragusa, 83’ Politano)

Il Sassuolo stende in rimonta il Palermo 4-1: gli emiliani salgono a quota 21 punti continuando la striscia positiva di 10 risultati utili consecutivi, i siciliani restano terzultimi a 10 e Corini sembra a un passo dall'esonero. Rosanero in vantaggio al 9': Nestorovski fa fuori Lirola e Acerbi, tacco geniale per Quaison che dribbla Consigli e fa 1-0. Pareggio neroverde al 15': splendida verticalizzazione di Berardi per Matri, sassata sotto la traversa e Posavec battuto. Gli emiliani completano il sorpasso al 24': secondo assist di Berardi, stavolta per Ragusa che supera Vitiello e beffa il portiere dei siciliani con un morbido cucchiaio. Al 66' Matri firma la sua prima doppietta in neroverde approfittando di un pasticcio in area tra Morganella e Goldaniga. Politano cala il poker all'83.

Alessandro Matri Sassuolo Palermo 2017LaPresse

Udinese-Roma 0-1 (12’ Nainggolan)

La Roma torna da Udine con tre punti molto pesanti. La firma è di Radja Nainggolan che al 12’ trova il gol-partita su assist di Strootman. Dzeko manda alle stelle un calcio di rigore e fallisce altre clamorose opportunità. L’Udinese gioca bene, ma non riesce a concretizzare per merito di una difesa giallorossa molto attenta e delle parate di Szczesny. La Roma accorcia sulla Juventus che ha, però, due gare in meno.

Edin Dzeko Udinese Roma 2017LaPresse

La classifica dopo le partite delle 15:

Juventus 45 punti, Roma 44, Napoli 41, Lazio 40, Milan 36, Inter 36, Atalanta 35, Torino 29, Fiorentina 27, Cagliari 26, Udinese 25, Chievo 25, Sampdoria 24, Bologna 23, Genoa 23, Sassuolo 21, Empoli 18, Palermo 10, Crotone 9, Pescara 9.

Juventus, Milan e Fiorentina due gare in meno, Torino, Bologna, Crotone e Pescara una partita in meno.