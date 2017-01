Roma, ecco Grenier dal Lione: arriva in prestito con diritto di riscatto

Un colpo a sorpresa, assolutamente. Dopo tanti nomi accostati ai giallorossi, la Roma prende Clement Grenier. Il trequartista del Lione arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 3.5 milioni di euro. Nelle ultime ore si era parlato di Donsah del Bologna e anche di Kessie, che resta un obiettivo per giugno: a gennaio arriva Grenier, classe 1991 che nelle ultime settimane era stato accostato anche all'Udinese e al Milan. Alla corte di Spalletti arriva un talento assoluto, però discontinuo: solo 4 le sue presenze in questa stagione, chiuso da Tolisso e Fekir nel suo ruolo. Una scommessa, soprattutto per quanto riguarda gli innumerevoli problemi fisici che hanno contraddistinto la sua carriera finora: 115 presenze e 14 gol in Ligue 1, sempre con la maglia del Lione. E' un centrocampista centrale di piede destro, alto 1.85 m, con qualche presenza in nazionale maggiore (appena 5, tutte dalla panchina) ed un Europeo Under 19 nel 2010 da protagonista.