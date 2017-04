Roma, El Shaarawy: "Il derby sarà difficile e intenso, ma dopo Pescara siamo pronti"

Roma, 28 apr. (LaPresse) - Il secondo posto "sarebbe un traguardo giusto per il campionato che abbiamo fatto. Ci aspettano tre turni di seguito difficili, ma per noi è molto importante”. Così Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, nel 'match program' dei giallorossi in vista della stracittadina di domenica. "Con la Lazio sarà la gara numero 50 della stagione, è un derby, la differenza la faranno gli episodi", ha spiegato l'italo-egiziano. "Mi aspetto una partita sentita come sempre. Difficile e di intensità. Ma siamo in un buon momento, abbiamo fatto una grande partita a Pescara e siamo fiduciosi”. Un successo riscatterebbe l'eliminazione in Coppa Italia proprio per mano della Lazio: "Soprattutto all’andata è mancato qualcosa, abbiamo subito due ripartenze che ci hanno fatto male. Al ritorno è normale che lasciassimo qualche spazio, dovevamo rimontare il risultato". "Dovremo tenere alta la concentrazione per tutti i 90 minuti, invece qualche volta è scesa", ha proseguito El Shaarawy. "Loro difendono ma sanno ripartire bene. Siamo pronti e fiduciosi”. “A livello personale è una grande emozione giocare il derby, ho giocato quelli di Milano, ma qui è particolare, nell’ultimo derby poi c’è stata la Curva...”, ha aggiunto l'attaccante. "Se mi sento uomo derby? Al derby qualche cosa mi si muove dentro, qualcosa di importante. Ma per noi deve essere una gara come le altre. Serve la vittoria per tenere a distanza il Napoli”.