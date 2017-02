Roma-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas; Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All. Spalletti

Indisponibili: Florenzi, Perotti

Squalificati:

Fiorentina (3-4-2-1): Sportiello; Sanchez, De Maio, Astori; Tello, Badelj, Vecino, Olivera; Chiesa, Bernardeschi; Kalinic. All. Sousa

Indisponibili: Dragowski, Tatarusanu, Rodriguez

Squalificati:

STATISTICHE OPTA

La vittoria viola nel match d’andata ha interrotto una striscia di sette successi giallorossi e un pareggio nei precedenti otto incroci in A tra queste due squadre.

Questa partita è finita in pareggio 58 volte in A – per entrambe si tratta di un record i in Serie A, dato che contro nessun’altra squadra hanno pareggiato tante volte.

La Roma viene da quattro vittorie di fila in casa contro i toscani in campionato, e ha perso solo una delle ultime 21 sfide all’Olimpico (16 le vittorie).

La Roma, con la Juventus, è una delle due squadre ad aver vinto tutte le partite casalinghe in stagione nei cinque maggiori campionati europei (10 su 10 i giallorossi).

La Viola ha segnato più gol di tutti da fuori area in questo campionato, 10.

Solo il Napoli (156) ha effettuato più tiri nello specchio della Roma (133) in questa Serie A.

Edin Dzeko ha effettuato fin qui 53 tiri nello specchio, più di ogni altro giocatore nei 5 maggiori campionati europei.

Josip Ilicic conta quattro gol in 10 sfide di campionato contro la Roma – solo al Bologna (cinque) ha fatto più reti finora.

Federico Chiesa (classe ’97) è il secondo più giovane giocatore di questo campionato ad aver segnato almeno due gol, dietro solo a Manuel Locatelli, classe ’98.

Quello di Bruno Peres contro la Sampdoria è stato il primo gol messo a segno da un difensore della Roma in questa Serie A.

***