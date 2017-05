Roma-Genoa: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas, Emerson; De Rossi, Strootman; Salah, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All. Spalletti

Squalificati:

Indisponibili: Florenzi

Genoa (3-5-2): Lamanna; Biraschi, Burdisso, Gentiletti; Lazovic, Rigoni, Miguel Veloso, Cofie, Laxalt; Pandev, Pinilla. All. Juric

Squalificati: Izzo

Indisponibili: Perin

STATISTICHE OPTA

La Roma ha vinto nove delle ultime 10 sfide di Serie A con il Genoa, incluse tutte le ultime cinque.

All’Olimpico la Roma è imbattuta da 14 gare con il Genoa in campionato (ultima sconfitta nel gennaio 1990) ed ha vinto tutte le ultime 10.

I giallorossi hanno subito gol solo in sette delle ultime 26 sfide casalinghe con i Grifoni in Serie A, per un totale di otto reti concesse nel parziale.

La Roma però subisce gol da sei partite di fila – la più lunga striscia per i giallorossi in questo campionato di Serie A.

Il Genoa ha perso tutte le ultime quattro trasferte di campionato, senza segnare alcun gol – non arriva a cinque sconfitte esterne consecutive in Serie A dal febbraio 2012.

Con una vittoria la Roma stabilirebbe il proprio record di punti in un campionato di Serie A (85 nel 2013/14), con una rete migliorerebbe quello di gol segnati (87, in questa stagione e nel 1930/31).

La Roma è la seconda squadra per gol segnati da situazioni di palla inattiva (25 inclusi i rigori), meno solo della Lazio (28); il Genoa è ultimo in questa graduatoria (cinque reti).

Con un gol Edin Dzeko eguaglierebbe il primato di marcature per un giocatore della Roma in un campionato di Serie A, attualmente appartenente a Rodolfo Volk (29 reti nel 1930/31).

Mohamed Salah ha partecipato a 11 gol della Roma nelle ultime nove partite giocate in A: sei reti e cinque assist per l’egiziano.

Nel 2017 Francesco Totti ha totalizzato 10 presenze in campionato, nessuna da titolare, per un totale di soli 103 minuti giocati.

Goran Pandev ha segnato due volte contro la Roma in Serie A, in due derby giocati ai tempi della Lazio (marzo 2008 e aprile 2009).