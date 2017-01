Roma, idea Quaison: colpo a sorpresa e a basso costo?

La Roma ha la necessità di intervenire sul mercato “dal centrocampo in su”, come dice il tecnico Spalletti. Ecco quindi che sono iniziati i contatti con il Palermo per Robin Quaison. L’allenatore giallorosso, ieri in conferenza stampa, ha dichiarato di volere giocatori abituati a giocare, perché non c’è tempo per aspettare che si adattino. Se poi conoscono già il calcio italiano e sono giovani meglio ancora. Queste ultime caratteristiche sono proprie di Quaison, centrocampista svedese classe 1993 del Palermo. Il giocatore infatti, è giovane, conosce il calcio nostrano ed è un buon prospetto per il futuro.

Data la situazione delicata del Palermo e il contratto del calciatore in scadenza il prossimo giugno, la trattativa potrebbe concludersi con il versamento di una piccola somma nelle casse dei rosanero. Tuttavia, Quaison al momento non è il primo obiettivo romanista, per questo, è un’operazione che si potrebbe concretizzare negli ultimi giorni di mercato.

Il Palermo è sempre molto attento ai talenti stranieri e il classe ’93 è solo l’ultimo scoperto dagli scout rosanero. Arrivato nel 2014, il centrocampista, col tempo, si è ritagliato un ruolo importante in Sicilia. Il giocatore nasce mezz’ala, ma negli ultimi sei mesi è stato spostato più avanti: attaccante esterno. Quaison si è adatto subito velocemente al nuovo ruolo, grazie anche alla sua buona tecnica, trovando anche 4 gol in questa stagione, di cui 3 nelle ultime 4 partite. È proprio questa duttilità che piace alla Roma. Infatti con lo svedese, si rinforzerebbe il centrocampo e si darebbe un’alternativa anche sugli esterni. Siamo ancora ai primi sondaggi, ma la società giallorossa monitora con attenzione Robin Quaison.