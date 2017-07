Roma: intervento riuscito per Karsdorp, un mese di stop

Rick Karsdorp, nuovo acquisto della Roma appena prelevato dal Feyenoord, dovrà stare fermo un mese dopo l'operazione di pulizia al menisco, già programmata, a cui si è sottoposto oggi nella capitale a Villa Stuart.

Lo comunica in una nota sul proprio sito ufficiale il club giallorosso sottolineando che l'intervento, "che ha messo in evidenza una modesta lesione del corno posteriore del menisco esterno del ginocchio destro", "è tecnicamente riuscito". Il terzino olandese "comincerà da subito il percorso riabilitativo stabilito con prognosi stimabile ad oggi in 4 settimane circa", fa sapere la Roma.