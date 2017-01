Roma, intrigo Paredes e assalto a Defrel. Conte soffia Kolasinac alla Juventus e prende Dembélé?

Roma: intrigo Paredes, assalto Defrel e mani su Kessie

Ore calde in casa giallorossa. Secondo il Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, infatti, il club capitolino avrebbe chiuso per l'ivoriano dell'Atalanta bruciando Juve e PSG, ma Kessie arriverà solo a luglio. La Roma, inoltre, farà un ultimo disperato tentativo per Defrel col Sassuolo, mentre si apre il caso Paredes messo sul mercato dal club, e sui si sarebe fiondata anche la Juve generando caous e rabbia tra la tifoseria giallorossa.

La nostra opinione: Difficile, praticamente impossibile, chiudere per Defrel nell'ultima giornata di mercato, mentre per Kessie è un discorso comunque in vista della prossima stagione ma si tratterebbe sicuramente di un ottimo rinforzo. Paredes alla fine dovrebbe rimanere nella Capitale, anche perché la Roma aspetta l'offerta giusta, e difficilmente si potrà chiudere in meno di 24 ore: figurarsi poi alla Juve, dopo il caso Pjanic della scorsa estate.

Juve attenta, Conte vuole Kolasinac

Secondo Tuttutosport, il tecnico del Blues proverà a chiudere per il terzino bosniaco che ha già un accordo verbale con la Juventus. Ma l'ex ct Azzurro potrebbe provare un blitz last second per averlo subito a disposizione già dal prossimo weekend.

La nostra opinione: Chelsea scatenato in questo ultimo giorno di mercato, Conte vorrebbe un rinforzo per reparto (in difesa ha appena perso Ivanovic) per chiudere in fretta il discorso Premier e cominciare a imbastire la squadra per l'anno prossimo. Dunque non ci sarebbe da sorprendersi se alla fine Kolasinac accettasse le sterline londinesi e decidesse di trasferirsi subito al Chelsea stracciando l'accordo verbale coi bianconeri.

Chelsea, follie per avere Moussa Dembélé

E sempre a proposito di Chelsea, dall'Inghilterra si parla di un'offerta importante (che sfiorerebbe i 35 milioni di euro) da parte di Conte per il giovane attaccante francese del Celtic. Secondo il The Guardian, infatti è lui il nome caldo per contendersi il posto da centravanti con Diego Costa.

La nostra opinione: Giovane, promettente, sicuramente un po' caro, andrebbe comunque ad arricchire un parco attaccanti un po' spuntato. Colpo di prospettiva, sicuramente non una mossa per rafforzare nell'immediato una rosa che sta dominando la Premier.