Roma-Juventus in diretta tv e Live-Streaming

Le probabili formazioni: Marchisio convocato, gioca Benatia

Spalletti alle prese con l'infortunio di Dzeko: Perotti falso nove con Salah ed El Shaarawy ai lati, mentre Nainggolan ci proverà fino all’ultimo: oggi si é allenato regolarmente. Nella Juventus qualche piccolo cambio: Khedira non recupera, ko per un guaio muscolare Marchisio che però è nella lista dei convocati e potrebbe trovare forse posto in panchina; riposo per Dani Alves e Alex Sandro in vista della finale di Coppa Italia. Dentro Rincon. Benatia titolare dietro.

2017, Claudio Marchisio esultanza

Roma-Juventus in tv, solo su Sky Sport e Mediaset Premium

Roma-Juventus sarà trasmessa in tv sulle piattaforme pay-per-view di Sky e Mediaset Premium e sarà visibile sui canali Sky Sport 1 HD (201), Sky Calcio 1 HD (251); Premium Calcio (382) e Premium Calcio HD (390).

Roma-Juventus in Live-Streaming

Roma-Juventus sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go e Premium Play, i servizi streaming riservati agli abbonati di Sky e Mediaset Premium per la visione su pc, smartphone e tablet.

Pronostico: chi vince tra Roma e Juventus?

Secondo i bookmakers la sfida dell'Olimpico sarà decisamente equilibrata. Sarà una partita importante: la Juve per confermarsi, la Roma per tentare il tutto per tutto

Queste le quote (fonte: GiocoDigitale.it):

VITTORIA NAPOLI 2.50 - PAREGGIO 3.50 - VITTORIA JUVENTUS 2.90

Gianluigi Buffon, 2016-17

Le statistiche della sfida

La Juventus ha vinto cinque delle ultime sette gare in campionato contro la Roma (1N, 1P), trovando sempre la via del gol in questo parziale.

La Roma, però, in casa ha perso solo uno degli ultimi cinque confronti in Serie A contro la Juventus: due vittorie e due pareggi, senza mai concedere in questo parziale più di una sola rete ai bianconeri.

Due volte nella storia della Serie A Roma e Juventus si sono affrontate dopo la 35ª giornata: nel 1948/49 (36ª) e nel 2013/14 (37ª), con due vittorie per i bianconeri all’Olimpico (entrambe per 1-0).

L'esultanza della Roma dopo il 2-1 di Totti

Roma-Juventus: informazioni

Turno: 36esima giornata di Serie A | Calendario | Classifica | Marcatori

Data, orario e luogo: Domenica 14 Maggio, ore 20:45, Stadio Olimpico, Roma.

Partita d'andata: Juventus-Roma 1-0 (14' Higuain) Live | Report | Pagelle