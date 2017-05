Roma-Juventus: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-3-3): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas; Emerson; De Rossi, Paredes, Nainggolan; El Shaarawy, Perotti, Salah. Allenatore: Spalletti.

Squalificati: Strootman

Indisponibili: Florenzi, Dzeko

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, Asamoah; Marchisio, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain Allenatore: Allegri.

Squalificati:

Indisponibili: Pjaca, Rugani, Khedira

Novità: gioca in diretta e vinci con FANTASYTEAM!

Crea la tua squadra per ogni giornata, gioca in diretta, divertiti e scopri subito se hai vinto premi in denaro

STATISTICHE OPTA

La Juventus ha vinto cinque delle ultime sette gare in campionato contro la Roma (1N, 1P), trovando sempre la via del gol in questo parziale.

La Roma, però, in casa ha perso solo uno degli ultimi cinque confronti in Serie A contro la Juventus: due vittorie e due pareggi, senza mai concedere in questo parziale più di una sola rete ai bianconeri.

Due volte nella storia della Serie A Roma e Juventus si sono affrontate dopo la 35ª giornata: nel 1948/49 (36ª) e nel 2013/14 (37ª), con due vittorie per i bianconeri all’Olimpico (entrambe per 1-0).

La Roma in casa ha raccolto solo un punto nelle ultime due partite giocate, subendo quattro gol nel parziale: la squadra giallorossa non rimane senza vincere per tre gare interne di fila in Serie A da marzo 2015.

Due pareggi consecutivi per la Juventus in campionato: non arriva a tre di fila da marzo 2012.

Sfida tra le squadre che hanno subito meno gol su palla inattiva in questo campionato, la Juventus sette e la Roma sei: nessun’altra formazione ne ha incassati meno di 12.

Quello di El Shaarawy contro il Milan è stato il 10° gol di un subentrato della Roma in questo campionato: nessuna squadra ne conta di più; la Juventus, però, ha subito solo due reti da subentrati avversari (nessuna squadra ne conta meno finora).

Edin Dzeko ha segnato 27 gol in questa Serie A, di cui solo uno su rigore: dal 1994/95 ad oggi è il terzo giocatore a segnare almeno 26 reti escludendo i rigori in un singolo campionato dopo Toni 2005/06 e Higuain 2015/16.

Edin Dzeko (sei) e Gonzalo Higuaín (cinque) sono i due giocatori che in questo campionato hanno segnato di più nei 15 minuti iniziali di gara.

Con un gol, Gonzalo Higuaín raggiungerebbe quota 25 reti: l’ultimo bianconero a segnarne così tanti in un singolo campionato di A fu Omar Sivori nel 1960/61.