Roma-Lazio, la moviola: manca un rigore ai biancocelesti, inesistente quello per i giallorossi

Minuto per minuto, analizziamo gli episodi più importanti del derby Roma-Lazio.

16’: FAZIO SU LUKAKU – L’esterno sinistro biancoceleste entra in area, tocca il pallone e poi viene vistosamente scalciato dal centrale giallorosso. L’arbitro Orsato lascia correre, ma il rigore è netto.

39’: BASTOS SU DZEKO – Proteste del bosniaco per un contatto in area con il difensore biancoceleste, che lo trattiene appena in avvio di manovra prima che il centravanti giallorosso vada a terra. Giusto non concedere il rigore.

44’: RIGORE PER LA ROMA – Intervento di Wallace su Strootman in area, in un primo tempo sembra evidente il contatto ma a un successivo replay si capisce come il difensore della Lazio non tocchi affatto il centrocampista olandese. Rigore inesistente.

92': ESPULSIONE DI RUDIGER: Sconsiderato l'intervento del difensore della Roma Antonio Rudiger sul neo entrato Djordjevic; sacrosanta la decisione da parte di Orsato di estrarre il cartellino rosso diretto.