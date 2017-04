Roma-Lazio: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Szczesny; Rudiger, Manolas, Fazio, Emerson; De Rossi, Strootman; Salah, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All. Spalletti

Squalificati: –

Indisponibili: Florenzi

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, De Vrij, Bastos; Basta, Parolo, Biglia, Milinkovic, Lulic; Felipe Anderson, Immobile. All. Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili: Marchetti

STATISTICHE OPTA

La Roma ha vinto gli ultimi quattro derby di campionato, segnando sempre almeno due reti in ogni match e subendone due in totale nel parziale.

Più in generale, l'ultimo derby vinto dalla Lazio in Serie A risale all'11 novembre 2012: da allora cinque vittorie giallorosse e tre pareggi.

Quello del novembre 2012 è stato anche l'ultimo derby vinto in rimonta dalla Lazio (3-2), mentre la Roma non vince un derby di campionato con rimonta dallo svantaggio iniziale dall'aprile 2010 (doppietta di Vucinic dopo il gol di Rocchi).

La Roma ha mancato l'appuntamento col gol in soltanto uno degli ultimi 19 derby di Serie A: lo 0-0 del febbraio 2014.

Solo quattro volte il derby di Roma si è giocato dopo la 33esima giornata di Serie A: due pareggi e due successi giallorossi.

La Roma ha vinto cinque delle ultime sei gare di campionato (un pareggio) e in questo parziale ha segnato ben 16 gol.

La Lazio ha incassato sette gol nelle ultime tre giornate, tanti quanti nelle precedenti nove.

La Lazio è la squadra che ha vinto più contrasti in questo campionato (503), ma la Roma è quella che ha la percentuale di contrasti vinti più alta (77%).

La Lazio ha segnato 23 gol su palla inattiva (rigori inclusi), un record nel campionato in corso, ma la Roma (con cinque reti al passivo su palla inattiva) è quella che ne ha concesse meno in questo modo.

Con la doppietta al Pescara, Mohamed Salah ha registrato il suo record complessivo di gol (17) in carriera in una singola stagione: l'egiziano è l'unico giocatore della Roma in doppia cifra sia di gol che di assist in questa stagione (tutte le competizioni).

Ciro Immobile (52 reti) è l'unico calciatore italiano in attività ad avere segnato più di 50 gol in Serie A dal 2012/13 ad oggi.

***