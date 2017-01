Roma, malumori per Manolas: possibile addio last minute

Non tira aria buonissima in casa Roma dopo la sconfitta contro la Sampdoria nella giornata di ieri. Ai malumori collettivi legati alla prestazione, si aggiungono le preoccupazioni per il futuro di Manolas. Il difensore greco, ieri relegato in panchina, non sembra aver digerito totalmente la scelta di Spalletti. Il tecnico toscano ha infatti preferito Vermaelen dal primo minuto, il quale non ha affatto giocato una buona gara. Manolas non l’ha presa bene e i più informati raccontano di toni accesi proprio negli spogliatoi dopo Sampdoria-Roma. A fine match alcuni hanno assistitito ad una discussione molto pesante tra il greco e Baldissoni. Toni molto alti, raccontano fonti vicine alla società giallorossa.

Le conseguenze della discussione potrebbero portare ad un addio anticipato di Manolas. Baldissoni e il difensore giallorosso sono arrivati alla conclusione che se dovesse arrivare un’offerta alta tra oggi e domani, Manolas potrebbe partire senza nessun problema. In casa Roma qualcuno parlava già di un addio possibile a giugno; priorità che potrebbe essere anticipata in queste ore. Nel caso di una cessione immediata, Manolas rappresenterebbe un addio importante, difficilmente sostituibile nel giro di due giorni. Non ci resta che attendere gli sviluppi da cardiopalma.

Video - Spalletti: “In alcuni momenti non c’è stata maturità. Ci siamo fatti cogliere di sorpresa” 01:48

Christian Travaini (@ChriTravaini)