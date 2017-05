Roma, Nainggolan avverte: "Juventus forse miglior squadra d'Europa, sarà dura"

Contro la Juventus "è sempre una partita bella, difficile, giochi contro quella che è forse la squadra migliore d’Europa al momento". Così Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, proiettandosi al posticipo di domenica sera contro i bianconeri. "La gente non se ne accorge che la Roma è seconda dietro la Juve e quindi siamo una squadra importante", ha spiegato il belga nell'intervista concessa per il match-program del club giallorosso. "Sarà una gara difficile, loro sono vicini allo scudetto, e noi per mantenere il secondo posto dobbiamo vincere. Spero che vada tutto bene”.

" Che soddisfazione sarebbe vincere! "

Battere i bianconeri "sarebbe una soddisfazione in più, significherebbe che abbiamo battuto una squadra forte. Noi dobbiamo guardare alla classifica e fare di tutto per fare risultato”, ha proseguito. "La Juve potrebbe essere stanca visti i tanti impegni? Sì ci può stare, hanno tante partite una vicino all’altra. Poi tre giorni dopo saranno impegnati nella finale di Coppa Italia e non so chi di loro scenderà in campo. Anche i giocatori che sono stati impegnati meno hanno dimostrato che sono all’altezza, chiunque scenderà in campo darà il massimo come da parte nostra”. "Un giocatore che temo dei bianconeri? Su tutti direi Higuain che è in grado, in un momento difficile, di fare gol, come ha dimostrato anche contro di noi. Se devo sceglierne uno, scelgo lui”.

" Qualche volta con Allegri ho sbagliato a Cagliari "

Contro la Juve non ci sarà Dzeko: “Quest’anno non abbiamo mai fatto a meno di lui", ha sottolineato Nainggolan. "Sarà una assenza pesante per tutto quello che ha fatto quest’anno, per i gol che ha segnato e per il peso che ci può dare davanti. Ma ci sono tanti altri giocatori pronti che non hanno bisogno di stimoli, chiunque giochi contro la Juve farà di tutto per fare bene”. Sulla panchina bianconera siede Allegri, l'allenatore ha fatto esordire il belga in A con la maglia del Cagliari. “Per lui parlano i risultati, è arrivato alla seconda finale di Champions. Quando sono arrivato a Cagliari ha cercato di farmi integrare al massimo, anche se in alcune occasioni ho sbagliato per inesperienza. Faceva stare bene il gruppo, e anche a Cagliari sul campo ha fatto bene. Alla fine per gli allenatori parlano sempre i risultati”.

Radja Nainggolan, Serie A 2015-16 Roma (LaPresse)LaPresse

" Meglio giocare dopo il Napoli? Dipende "

Anche nella prossima giornata, la Roma scenderà in campo sapendo già il risultato del Napoli rivale per il secondo posto: “Meglio o peggio? Dipende. Se il Napoli non dovesse vincere è meglio, al contrario se ha già vinto è peggio perché vuol dire che devi fare risultato pieno. Penso comunque che in questo momento tutto dipende solo da noi, e dobbiamo pensare solo ai nostri risultati. Vincendo la partita il Napoli può fare qualsiasi risultato, perché siamo davanti. Dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi e sappiamo che possiamo arrivare secondi. Dipende solo da noi”.

" C'è qualche rammarico ma non pensiamoci: dobbiamo arrivare secondi "

Sul gap tra giallorossi e bianconeri ha aggiunto: “La distanza alla fine la dimostra la classifica. Da parte nostra c’è un po’ il rammarico per aver sbagliato alcune gare importanti, abbiamo dimostrato di essere una squadra forte nonostante alcuni errori, ma fa parte del calcio. Oggi il nostro obiettivo è arrivare secondi ed è quello che dobbiamo ottenere”. Infine Nainggolan ha tracciato un bilancio della sua stagione: “È stata come tutte le altre, ho dato sempre il massimo per la squadra e cercherò di farlo sempre. Sicuramente sono molto soddisfatto di quello che ho ottenuto in fase realizzativa, ma sempre grazie ai miei compagni. Io cerco di dare il massimo per loro come loro fanno con me”.