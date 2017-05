Roma nei guai: Dzeko salta la Juventus e Nainggolan è in forte dubbio

La Roma dovrà giocarsi il big match contro la Juventus, senza il suo capocannoniere Edin Dzeko. Una tegola non da poco alla vigilia della partita più importante di questo finale di stagione, in cui i giallorossi si giocano la chance di posticipare la festa scudetto dei bianconeri e l’occasione di difendere il secondo posto in classifica dall’assalto del Napoli, di scena a Torino contro i granata di Mihajlovic.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado al polpaccio per il centravanti bosniaco che lo costringerà a uno stop di 10 giorni. A forte rischio anche la presenza di Radja Nainggolan, a causa dell’edema al polpaccio sinistro rimediato nella sfida di domenica sera contro il Milan.

La nota della Roma

" Nella giornata odierna, Edin Dzeko è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno messo in evidenza la presenza di una lesione muscolare di grado I del gemello mediale del polpaccio sinistro. La prognosi per il bosniaco, che in questa stagione ha messo a segno 37 reti, ad oggi è di circa 10 giorni. Anche Radja Nainggolan è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno messo in evidenza una quota di edema muscolare del m. Gemello mediale del polpaccio sinistro. Il giallorosso, che in questa stagione ha collezionato 50 presenze e 13 reti, continuerà con il trattamento impostato e le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno. "

