Roma, nuova grana per lo stadio: le Belle Arti stoppano il progetto

Nuovo colpo di scena nell’annosa querelle Stadio della Roma. A pochi giorni dalla conclusione della Conferenza di Servizi, spunta un vincolo della Soprintendenza archeologica del comune capitolino, che ha comunicato a sindaca, Regione che nell’area di Tor Valle lo stadio non potrà sorgere.

Vincolo sull’ippodromo

Il documento redatto dal Soprintendente architetto Margherita Eichberg, pone l’accento su un vincolo per preservare l’Ippodromo, inaugurato nel 1959, e gioiello architettonico che non può essere in alcun modo inficiato: “L’area dovrà essere lasciato libera da ogni opera in elevato – si legge nella nota – tranne che nella zona degli attuali manufatti, dove le altezze di eventuali opere non dovranno superare quella delle esistente”. Tradotto in termini più semplici: la Soprintendenza sottolinea come dove non c’è nulla non si può costruire nulla mentre dove c’è la tribuna dell’Ippodromo al massimo se ne può tirare su un’altra di uguali dimensioni. Facile intuire che per uno stadio non ci sia proprio posto.

C’è margine di manovra?

Cosa attendersi alla luce di questo stop della Soprintendenza non è ancora dato saperlo di certo è strano che questo parere sia stato diffuso, proprio alla vigilia della conclusione delle Conferenza di Servizi che dovrà valutare la fattibilità di un progetto su cui si lavora da oltre due anni e su cui la Roma e il costruttore hanno investito oltre 60 milioni di euro. Per la Soprintendenza il vincolo non può essere evitato, perciò è assai possibile che la Conferenza ne prenda atto e bocci il progetto. La Roma e Luca Parnasi, il costruttore titolare dell’Eurnova, però proveranno a chiedere una nuova proroga o chissà magari intentare una causa milionaria. Staremo a vedere ma di certo l’appello #Famostostadio non è mai stato così tanto in bilico come in queste ore…