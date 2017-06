Roma salva dal FFP! Accordo trovato con il Chelsea per Rüdiger: ai giallorossi 38 milioni

Trattativa lampo, quella tra la Roma e il Chelsea per la cessione di Antonio Rüdiger alla corte di Antonio Conte. L'affare è diventato realtà nella serata, quando il fratello-agente del giocatore si è recato a Londra per negoziare il contratto, che legherà il centrale tedesco ai blues fino al 2022. Ottima notizia, in chiave economica, per la Roma che con questa plusvalenza, insieme a quelle di Salah e Paredes, può rientrare dalla grana FFP senza cedere Manolas.

Rüdiger al Chelsea: tutte le cifre

Accordo trovato dai club, sulla base di 33 milioni più 5 di bonus, per un'operazione complessiva da 38 milioni. Anche se non dovessero scattare i bonus, la Roma incasserebbe una plusvalenza di 24 milioni per la cessione del classe '93, utile a sbloccare la questione fair play finanziario. Il giocatore firmerà un contratto di 5 anni con il Chelsea, a 4 milioni a stagione più bonus. L'ex Stoccarda, ora in Russia per la Confederation Cup con la Nazionale tedesca, arriverà a Londra nella giornata di lunedì per sottoporsi alle visite mediche. È già avvenuto lo scambio dei documenti tra i club, serve solo il passaggio delle visite per l'addio di Rüdiger alla Roma.

Anche i giallorossi si salvano dal FFP

Nella giornata di sabato, inoltre, ci sarà la cessione di Paredes allo Zenit, anche quella legata ormai solo dal vincolo delle visite mediche. I 24 milioni di plusvalenza di Rüdiger, i 22 milioni di plusvalenza di Salah, più quelli dell'argentino permettono così alla Roma di mettere a segno un primo colpo, lo scacco matto al FFP, almeno per questa stagione. Non resta che aprire ufficialmente il mercato in entrata, anche se sono già arrivati alla corte di Di Francesco i vari Héctor Moreno, Karsdorp, Pellegrini e Gonalons (trovato oggi l'accordo con il Lione). Manolas, però, non è fuori da possibile trattative in uscita: la Roma non è contenta di come si è comportato il greco con lo Zenit e se dovesse arrivare una grossa offerta, anche il classe '91 potrebbe partire.