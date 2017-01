Roma, si va verso il riscatto di Szczesny per 15 milioni di euro

Dopo due stagioni in giallorosso (entrambe in prestito), Wojciech Szczęsny potrà finalmente apporre la firma sul contratto che lo legherà definitivamente alla Roma. Il portiere polacco, proveniente dall’Arsenal, ha convinto tutti in questa stagione: i dubbi, inizialmente, erano molti dato che era stato acquistato anche Alisson, estremo difensore molto promettente.

Il brasiliano, però, non ha impressionato (è stato anche offerto al Genoa come sostituto di Perin), anche grazie al numero 1 che ha commesso pochissimi errori, rivelandosi spesso determinante (la Roma ha subito soltanto 18 gol e ha la seconda miglior difesa della Serie A).

I giallorossi verseranno una cifra vicina ai 15 milioni di euro nelle casse dei Gunners; il 26enne lascerà definitivamente l’Arsenal dopo più di dieci anni: nel suo futuro c’è solo la Roma.

A cura di Francesco Cisternino