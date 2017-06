Roma, sondaggio per Diego Alves del Valencia: sarà lui il portiere di Di Francesco?

La Roma, oltre a Salah e Manolas, dovrà rinunciare anche a Szczęsny, protagonista in positivo dell’ultima stagione. Per sostituire il portiere polacco, si guarderà in casa: il 24enne Alisson, dopo una prima stagione da secondo, è pronto per essere promosso ad estremo difensore titolare. L’ex Internacional, che in patria viene chiamato “O Goleiro Gato” (“il portiere gatto”), è considerato uno dei più grandi prospetti: la scorsa estate, prima del suo arrivo nella capitale, diverse big europee avevano pensato di affidargli i pali.

Tuttavia, quando è stato chiamato in causa, soprattutto nella prima parte della stagione, ha deluso le aspettative. Per questo motivo, Monchi vorrebbe affiancargli un portiere esperto, che lo aiuti a crescere e ad ambientarsi al meglio nel calcio europeo. Nel mirino c’è Diego Alves, estremo difensore del Valencia, che oggi compie 32 anni. Compagno in nazionale brasiliana di Alisson, il numero 1 dei Taronges è un autentico para-rigori: 25 parati su 53 affrontati nell’arco della sua carriera, quasi uno ogni due (è il portiere che ha neutralizzato più penalties nella storia della Liga). Il Valencia lo valuta 4 milioni di euro, mentre la Roma ha già trovato un accordo di massima con il giocatore: potrebbe essere Diego Alves il portiere che affiancherà il giovane Alisson.

A cura di Francesco Cisternino

