Roma-Spalletti, parti lontane per il rinnovo del contratto

Notizie non troppo incoraggianti che arrivano da Roma. Dopo gli infortuni di Perotti e Juan Jesus, c’è da chiarire anche la questione Spalletti.

Il tecnico ex Zenit non ha ancora discusso e valutato l’ipotesi di un rinnovo con la Roma e il tempo stringe. Il tecnico, tornato nella capitale quasi un anno e mezzo fa, non ha gradito qualche comportamento della società e l’idillio di inizio anno sembra essere stato scalfito.

Il pomo della discordia, a detta del tecnico toscano, è legato al mercato: in primis, Spalletti non ha gradito alcune decisioni sul mercato. Effettivamente, nella sessione invernale non sono arrivati i rinforzi richiesti (su tutti il vice-Salah) e questa cosa ha indispettito e non poco il tecnico. Un altro problema è legato all’immobilismo della società, cosa che ha dato parecchio fastidio al tecnico. Ultimo ma non ultimo, le voci di un possibile addio di Manolas hanno destabilizzato l’ambiente: il tecnico non ha gradito queste speculazioni di mercato e potrebbe dunque non trattare il rinnovo con la società della cordata Pallotta.