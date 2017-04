Roma, Strootman: "Spalletti sta lavorando bene, spero rimanga"

Roma, 28 apr. (LaPresse) - Spalletti "ha cambiato forse un po' la mentalità. Qui a Roma abbiamo sempre momenti dove stiamo facendo bene per qualche settimana, e tutti dicono 'la Roma è una grande squadra', e poi perdiamo 2-3 partite. Dobbiamo eliminare questo problema, dobbiamo far sempre bene. È difficile in Italia, perché ci sono tanti grandi squadre, ma credo che Spalletti stia facendo un gran lavoro con noi". Kevin Strootman, centrocampista della Roma, 'vota' per la permanenza del tecnico in giallorosso. "Tatticamente è fortissimo e siamo sempre pronti per le partite, e questo è molto importante. Spero che lui rimanga", ha spiegato l'olandese in un'intervista a Sky Sport a due giorni dal derby. Il giallorosso ha poi chiarito sulle trattative per il rinnovo: "Stiamo parlando. E' arrivato un nuovo direttore sportivo, è cambiato qualcosa nella società. Ho sempre detto che qui mi trovo bene con tutti, mi hanno sempre sostenuto, durante e dopo l'infortunio. Sto bene con i miei compagni, con l'allenatore, con i dirigenti". "Per un rinnovo di cinque anni tutto dev'essere a posto", ha aggiunto Strootman assicurando che "il prossimo anno sarò ancora qui".