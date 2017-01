Roma su Jesé ma lui preferisce il Las Palmas, osservato anche Musonda come possibile vice-Salah

La Roma sta vagliando diversi nomi per arrivare ad un giocatore molto simile alle caratteristiche di Salah, in partenza con il suo Egitto per la Coppa d'Africa. Dopo Depay, che si muove però solo a titolo definitivo, i giallorossi puntano ora ad Jesé Rodríguez e Musonda.

L'obiettivo del club capitolino, infatti, è quello di prelevare un giocatore in prestito, senza avere l'impegno dell'acquisto a titolo definitivo ora o a giugno. La Roma ha già bussato alla porta del PSG per Jesé Rodríguez ma il classe '93 preferisce tornare in Spagna dopo l'arrivo a Parigi di Draxler. L'ex Real Madrid, dopo solo 9 presenze e 1 gol in Ligue 1, è infatti richiesto dal Las Palmas anche se i canarini chiedono al PSG di pagare l'ingaggio del giocatore.

In definitiva, dopo il rifiuto di Jesé, la Roma punta ora su Musonda del Chelsea. Il belga è appena rientrato dal prestito al Betis e attende di conoscere la sua prossima destinazione, visto che i blues non possono trattenere il classe '96. Ecco quanto detto oggi dal padre al portale HLN: “Non tornerà in Belgio. Ci sono due opzioni, o resta al Chelsea o va in prestito alla Roma. Sarà Conte a prendere la decisione definitiva nei prossimi giorni”.