Roma: Totti influenzato, salta la trasferta di Crotone

Roma, 11 feb. (LaPresse) - "Francesco ha avuto un problema intestinale stanotte per cui non parte". Il tecnico della Roma Luciano Spalletti in conferenza stampa ha annunciato il forfait di Totti in vista della trasferta di campionato con il Crotone. "Si è fatto visitare ed è subito tornato a casa - ha proseguito l'allenatore toscano - Ha questo principio di influenza".