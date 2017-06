Roma, ufficiale Karsdorp: 14 miloni più 5 milioni variabili di bonus

Secondo colpo di mercato (dopo il messicano Hector Moreno) per la nuova Roma di Monchi e Di Francesco. Dal Feyenoord, infatti, arrivao il terzino olandese Karsdorp. Indosserà la maglia numero 26.

La nota ufficiale del club giallorosso

L’AS Roma è lieta di annunciare di aver sottoscritto con il Feyenoord il contratto per l’acquisizione a titolo definitivo di Rick Karsdorp, a fronte di un corrispettivo fisso di 14 milioni, e variabile, fino a un massimo di 5 milioni di euro. Il calciatore classe ‘95 ha firmato un contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 2022. “Passare alla Roma è un grande passo per me”, ha dichiarato Karsdorp nella sua prima intervista in giallorosso. “Arrivo qui con grande voglia e entusiasmo di giocare e di realizzare i miei sogni. So che ho ancora ampi margini di miglioramento e spero di mostrarli qui”.