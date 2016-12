Roma-Vermaelen: il matrimonio proseguirà anche nel 2017?

Thomas Vermaelen , calciatore belga, veste la maglia giallorossa dall’agosto 2016, arrivato dal Barcellona con la formula del prestito a titolo gratuito. Il suo ruolo è quello di difensore centrale, ma può essere impiegato anche come terzino sinistro o come centrocampista centrale. Le sue doti tecniche più rilevanti sono la velocità e una notevole elevazione, che lo rendono un buon colpitore di testa, è abile nel corpo a corpo e nell’anticipo.

La sua carriera è stata costellata da numerosissimi infortuni che ne hanno notevolmente limitato le presenze in campo. Thomas Vermaelen fece il suo debutto nell’Ajax in prima squadra il 15 febbraio 2004, all’età di 18 anni, diventandone poi il capitano nel gennaio 2009. Nell’estate del 2009 approdò all’Arsenal per la cifra di 13 milioni di euro, ma, a causa di un infortunio, chiuse in anticipo la sua prima stagione con i Gunners e in seguito rimediò un altro infortunio al tendine di Achille, che lo obbligò a disertare i campi di gioco fino a fine stagione.



La stagione 2010-2011, è stata la stagione peggiore della sua carriera, soprattutto perché i postumi dell’infortunio al tendine precedentemente operato lo hanno costretto a stare lontano dal terreno di gioco per tutta la stagione. Nella stagione 2011-2012 ritornò a giocare in modo continuo, anche se ebbe una ricaduta dell’infortunio al tendine d’Achille.

Nell’agosto 2014 venne ceduto al Barcellona per 15 milioni di euro più 4,5 milioni di bonus, legati al raggiungimento di determinati obiettivi, e Thomas Vermaelen firmò un contratto quinquennale. Gli infortuni continuarono a perseguitarlo, infatti, a seguito di numerosi problemi al tendine del ginocchio sinistro, dovette saltare quasi tutta la stagione 2014-2015. Nell’agosto 2016, la Roma ne annunciò il trasferimento in giallorosso in prestito, a titolo gratuito, con diritto di acquisto fissato a 10 milioni, fino al 30 giugno 2017, però nel settembre 2016 si infortunò, restando fuori squadra fino al 22 novembre, quando ha ripreso a lavorare in gruppo con i compagni.

Dopo le incertezze relative al rinnovo del prestito, legate soprattutto all’impossibilità di impiegarlo, ora Thomas Vermaelen potrebbe rimanere a Roma, infatti, secondo la testata sportiva spagnola Mundo Deportivo,

