Roma, zero acquisti e un dubbio: rimpiazzare Salah è una necessità?

A 11 giorni dalla chiusura delle trattative invernali, pur in un contesto generale tutt'altro che entusiasmante, il quadro della Roma è un pochino desolante: i giallorossi sono una delle pochissime formazioni di A a non aver messo a segno neppure un acquisto. Per carità: la classifica dice a chiare lettere che la squadra di Luciano Spalletti, peraltro qualificatasi ieri sera anche ai quarti di finale di Coppa Italia, potrebbe benissimo rimanere così com'è. Ma intanto sono un dato di fatto le difficoltà della dirigenza nel reperire quei ritocchi alla rosa pensati a inizio mercato, sostituto di Salah in primis.

Rimpiazzare Salah: una necessità?

Jesé, Gerard Deulofeu, Sofiane Feghouli, Charly Musonda. E, per ultimo, Gregoire Defrel. Eppure, al 20 di gennaio, nessuna voce o trattativa ha assunto contorni davvero concreti. Vuoi perché trattare con i club di appartenenza dei giocatori non è mai un'operazione immediata, vuoi per una certa difficoltà nel capire quale sia la mossa migliore da fare. Non è un caso che Spalletti, parlando dell'algerino del West Ham, abbia detto: "Se arrivasse, sarebbe solo per sostituire Salah. Rafforzarsi davvero è un'altra cosa, e a gennaio è difficile farlo". Ecco dunque che l'interrogativo sorge spontaneo: considerato che la Roma riavrà l'egiziano al più tardi la metà di febbraio, in tempo per l'andata di Europa League col Villarreal, è davvero indispensabile sprecare energie per portare a casa un semplice surrogato? Il bel momento della squadra e di Radja Nainggolan, sempre più importante anche in zona gol, sembrerebbe suggerire il contrario.

Defrel stuzzica

In ogni caso, tra i profili presi in esame quello di Defrel sembrerebbe il più adatto. Il francese del Sassuolo ha il vantaggio di conoscere già la Serie A e in generale il calcio italiano, nel quale milita dai tempi di Cesena. E, a differenza degli altri, potrebbe risolvere due problemi in uno: costituirebbe un'opzione sia per le zone esterne della trequarti che per il ruolo di punta centrale, fin qui ricoperto da un Dzeko che sta tirando (egregiamente) la carretta da inizio stagione. Non è un caso che la Roma stia virando con decisione su di lui, che avrebbe peraltro già comunicato al club neroverde il proprio desiderio di trasferirsi nella Capitale già in questa sessione di mercato.

Defrel - Athletic-Sassuolo - Europa League 2016/2017 - LaPresse/EFEEurosport

La questione centrocampo

Se la trequarti non sembra dopotutto rappresentare una priorità, al contrario non sarebbe una cattiva idea irrobustire il centrocampo con un elemento in più. In particolare per una questione numerica: con cinque centrali, tra cui il timido Gerson e un Nainggolan che, come detto, è ormai più trequartista che centrocampista, la coperta appare un po' corta. L'obiettivo principale dei giallorossi, come noto, era quel Tomas Rincon che alla fine ha sposato a sorpresa la Juventus. Il venezuelano avrebbe portato grinta e corsa al reparto, ma Spalletti dovrà accontentarsi di altro. L'ultima pista, in realtà abbastanza debole, porta a Oscar Hiljemark, nemmeno convocato da Corini per la gara di domenica scorsa contro il Sassuolo: lo svedese è in partenza da Palermo, ma dovrebbe accasarsi in Ucraina, alla Dinamo Kiev. E così la caccia giallorossa, a 10 giorni dal gong, è destinata a cambiare obiettivo.