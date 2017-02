Rottura del crociato per Florenzi: sarà operato in giornata

“Nuovo intervento chirurgico per la sostituzione del neo legamento crociato anteriore”, questa la diagnosi del Professor Mariani dopo i controlli strumentali a Villa Stuart: quello che era nell’aria è ora ufficiale, Alessandro Florenzi sarà sottoposto a nuovo intervento – sempre allo stesso ginocchio, allo stesso legamento ricostruito dopo il grave infortunio patito lo scorso 28 ottobre in occasione della sfida contro il Sassuolo – nella giornata di oggi 17 febbraio e sarà costretto a saltare la restante parte di stagione per riaggregarsi verosimilmente al gruppo il prossimo luglio.

Il centrocampista tuttofare della Roma dovrà dunque ricominciare tutto daccapo: fatale per lui un infortunio patito durante un allenamento con la Primavera, quando poggiò male il piede sinistro provocando una torsione innaturale della gamba.