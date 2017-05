Rudiger: "La differenza fra Juventus e Roma? La qualità e la mentalità dei giocatori"

" Cosa manca alla Roma per battere la Juve? Prima di tutto è evidente la qualità dei giocatori della Juventus. La seconda cosa è che hanno la mentalità vincente. Ma la cosa più importante è Torino. Roma è diversa, lo sappiamo. Sono passati 16 anni da quando la Roma ha vinto lo scudetto. Quindi le aspettative delle persone sono molto alte". "

Così Antonio Rudiger, difensore della Roma, nel corso di una intervista al magazine online ‘Ultimo Uomo’ ha approfondito e provato a descrivere le differenze fra giallorossi e bianconeri.

" "La scorsa stagione, all’inizio, noi abbiamo vinto tutto e la Juve invece ha perso qualcosa come otto partite (in realtà erano quattro sconfitte nelle prime dieci partite, ndr), nonostante tutto però alla fine ha vinto il campionato facilmente. Se lo stesso fosse accaduto a Roma sarebbe stato un disastro… Hanno vinto il campionato per sei anni, ma la differenza è come giocano. Non pressano come degli stupidi, usano la testa; pressano a seconda della situazione, a volte aspettano. Sono anni di duro lavoro: ognuno sa dove deve andare, e penso che non si parlino nemmeno così tanto tra loro. Chiellini, Barzagli, Bonucci e Buffon giocano da tanti anni insieme, in Nazionale e nel club, e quindi sanno perfettamente cosa sta facendo ognuno. Non credo che in Germania ci sia una squadra che difende come la Juventus". "

"Con Spalletti sono cresciuto molto"

Per quanto riguarda la sua di stagione, Rudiger ha spiegato come molto spesso nelle valutazioni in tanti si dimentichino che il difensore tedesco ha saltato oltre 4 mesi per un infortunio al ginocchio:

" "Le persone dimenticano che sono tornato da un infortunio molto grave. Non ho giocato per quattro mesi e poi ho ricominciato direttamente a giocare da titolare: fino ad oggi ho fatto più di 35 partite, è normale avere dei cali. Ma onestamente penso di essere stato più costante in questa stagione. Penso di essere migliorato. Quando sono passato dalla Germania all'Italia è cambiato tutto, due Paesi diversi, due tipi di calcio diversi. Devi adattarti e ci vuole del tempo: alcuni giocatori si adattano più velocemente, altri ci mettono un po’ di più. Ma penso che adesso sto giocando bene, anche con la palla. Mi sento molto in fiducia con la palla. Anche l'arrivo di Spalletti indubbiamente mi ha cambiato... Mi sta insegnando molto in difesa. Penso si veda: da quando è arrivato sono migliorato molto". "