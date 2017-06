Sabatini al lavoro... Per lo Jiangsu Suning: contattato Guidolin per la panchina

Zhang Jindong è pronto a rinnovare l’Inter e anche il Jiangsu Suning: il diktat del magnate cinese è di risollevare le sorti del club di Nanchino, il quale naviga in acque pericolose, occupando la penultima posizione in classifica. E, dopo le parole al miele di Lippi sull’impatto del tycoon in Italia e l’incontro avvenuto con Sabatini in Cina, ecco che un altro italiano potrebbe fare il suo ingresso nel calcio orientale.

Pronto a sbarcare in Cina anche Francesco Guidolin, è lui l’uomo scelto da Sabatini per la panchina del Suning dopo l’addio di Choi Yong-soo a seguito dell'eliminazione dalla Champions League asiatica. Al momento sembra essere proprio Guidolin il super favorito, ma ci sono ancora alcuni dettagli da limare. L’ex allenatore dell’Udinese, ultimo club allenato in Italia, ha concluso la sua esperienza da allenatore con lo Swansea City, che lo ha esonerato dopo appena 22 partite, tra girone di ritorno stagione 2015/2016 e l’inizio di quello di andata 2016/2017.

