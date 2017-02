Sampdoria-Bologna: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Skriniar, Silvestre, Regini; Praet, Torreira, Linetty; Djuricic; Quagliarella, Muriel. All. Giampaolo

Squalificati: –

Indisponibili: Sala

BOLOGNA (4-3-3): Da Costa; Torosidis, Gastaldello, Maietta, Masina; Taider, Viviani, Dzemaili; Verdi, Destro, Krejci. All. Donadoni

Squalificati: –

Indisponibili: Mirante

STATISTICHE OPTA

La Sampdoria ha perso gli ultimi due incontri contro il Bologna in Serie A, tante sconfitte quante nei precedenti 19 incroci (sette vittorie blucerchiate, 10 pareggi).

La squadra blucerchiata è rimasta imbattuta nelle ultime nove sfide casalinghe contro i rossoblu nel massimo campionato (6V, 3N), l’ultima vittoria bolognese allo stadio Ferraris risale al marzo del 1998 (3-2).

La Sampdoria ha vinto le ultime due partite di campionato (dopo aver ottenuto solo due punti nelle precedenti sei): i liguri non arrivano a tre vittorie di fila da marzo 2015.

La Sampdoria ha perso solamente una delle ultime nove partite casalinghe in campionato (cinque vittorie e tre pareggi) e nel parziale ha mantenuto la porta inviolata quattro volte.

Il Bologna ha perso le ultime due gare di campionato: in questa Serie A non è ancora arrivato a tre sconfitte consecutive (ultima volta ad aprile 2016).

Sono sette i gol segnati da giocatori subentrati per la Sampdoria, più di ogni altra squadra in questo campionato.

In tutte le ultime tre gare di campionato il Bologna ha subito gol nell’ultimo quarto d’ora: ora solo il Crotone (12) ha incassato più reti degli emiliani in quella frazione di gara di questo campionato (11).

La coppia Silvestre-Skriniar è quella che più volte si è passata il pallone tra i difensori di questo campionato (485).

Mattia Destro ha segnato quattro gol in sette presenze di campionato contro la Sampdoria, incluso uno in ognuna delle due sfide più recenti.

Fabio Quagliarella non va in rete da 10 presenze in Serie A: non digiuna per 11 match di fila dal dicembre 2015.

***