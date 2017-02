Sampdoria-Cagliari: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; Praet, Torreira, Linetty; Djuricic; Quagliarella, Muriel. All. Giampaolo

Squalificati: –

Indisponibili: –

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Isla, Capuano, Bruno Alves, Murru; Padoin, Di Gennaro, Dessena; Joao Pedro; Sau, Borriello. All. Rastelli

Squalificati: Barella

Indisponibili: Faragò, Farias, Melchiorri

STATISTICHE OPTA

La Sampdoria ha vinto solamente tre delle ultime 23 sfide contro il Cagliari in Serie A (11N, 9P), tuttavia due di queste vittorie sono arrivate negli ultimi quattro incroci.

Infatti, la Sampdoria ha vinto le ultime due sfide casalinghe contro la formazione sarda e non è ancora riuscita a inanellarne tre di fila nel massimo campionato.

La squadra blucerchiata ha vinto le ultime tre gare in Serie A, non arriva a quattro da marzo 2015.

Il Cagliari ha guadagnato quattro punti in trasferta in questo campionato (1V, 1N), solo il Crotone ha fatto peggio (due).

Inoltre, la formazione sarda è una delle tre squadre, insieme a Pescara e Crotone, che ha sempre subito gol fuori casa in questa stagione di A, 27 in totale (2.3 di media a partita).

Sampdoria e Inter sono le due squadre che hanno guadagnato più punti da situazioni di svantaggio in questo campionato (15).

Sfida tra la squadra che segna più gol con giocatori subentrati (Sampdoria: otto), e la terza formazione che ne subisce di più nel campionato in corso (Cagliari: cinque).

Luis Muriel ha messo lo zampino in cinque degli ultimi sette gol della Sampdoria in campionato (tre reti e due assist): il colombiano è a quota nove reti e potrebbe raggiungere la doppia cifra in Serie A per la seconda volta in carriera (11 gol nel 2012/13 con l’Udinese).

L’unica tripletta di Victor Ibarbo nel massimo campionato italiano è stata messa a segno proprio contro la Sampdoria, nel marzo del 2013.

Marco Borriello ha disputato 11 partite con la maglia della Sampdoria in Serie A tra agosto a dicembre 2005, realizzando due reti.

