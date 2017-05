Sampdoria-Chievo: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Sala, Silvestre, Regini, Pavlovic; Barreto, Torreira, Linetty; Fernandes; Quagliarella, Schick. Allenatore: Giampaolo.

Squalificati: Skriniar

Indisponibili: Viviano, Palombo, Berezynski

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Gamberini, Cesar, Gobbi; Radovanovic, Castro, Bastien; De Guzman Inglese, Pellissier. Allenatore: Maran.

Squalificati: Birsa

Indisponibili: Meggiorini, Spolli, Hetemaj, Rigoni, Dainelli

STATISTICHE OPTA

Dopo una serie di quattro vittorie consecutive, la Sampdoria non ha ottenuto successi nei quattro confronti più recenti con il Chievo: un pareggio, tre vittorie gialloblu.

Negli 11 confronti di Serie A in casa contro il Chievo, la Sampdoria è avanti nel bilancio per sette vittorie a due, con due pareggi a completare il bilancio.

La Sampdoria non vince da cinque partite di fila in campionato, in cui ha ottenuto solo due punti: nel parziale i blucerchiati hanno sempre sia segnato che subito gol.

Il Chievo è rimasto imbattuto nelle ultime due giornate di campionato, con un pareggio e una vittoria, dopo una serie di cinque sconfitte consecutive.

Nemmeno un pareggio nelle ultime 12 trasferte di campionato per il Chievo, che ha ottenuto quattro vittorie e otto sconfitte nel parziale.

Il Chievo è la squadra che ha schierato i giocatori con l’età media più alta in questo campionato: con 31 anni e 155 giorni.

La Sampdoria è la squadra che è andata a segno con meno giocatori in questo campionato (otto).

La Sampdoria è la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato (20, 14 dei quali in casa).

Sergio Pellissier (nove reti finora) potrebbe raggiungere la doppia cifra di gol in un campionato per la prima volta dal 2010/11.