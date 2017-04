Sampdoria-Crotone: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni, Bereszyński, Skriniar, Silvestre, Dodò; Barreto, Torreira, Praet; Bruno Fernandes; Quagliarella, Schick. Allenatore: Giampaolo.

Indisponibili: Muriel, Sala, Viviano

Squalificati: Linetty

Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Crisetig, Barberis, Stoian; Falcinelli, Trotta. Allenatore: Nicola.

Indisponibili:

Squalificati:

STATISTICHE OPTA

Il pareggio per 1-1 della sfida d’andata è l’unico precedente tra Sampdoria e Crotone nel massimo campionato italiano.

Bilancio in perfetto equilibrio in Serie B: due vittorie per parte e due pareggi.

Dopo un ruolino di cinque vittorie e due pareggi, la Samp ha raccolto un successo soltanto nelle ultime quattro giornate (1N, 2P).

Il Crotone è rimasto imbattuto tre partite di fila per la prima volta in Serie A, e in questo periodo ha raccolto sette punti, uno in meno di quelli arrivati dalle precedenti 15 gare.

I calabresi sono, insieme a Pescara e Cagliari, una delle tre squadre ad aver sempre subito gol in trasferta nella Serie A 2016/17.

I doriani hanno ottenuto 20 punti in rimonta in questo campionato, frutto di cinque successi e cinque pareggi – dall’altra parte il Crotone ha sprecato 18 punti da situazione di vantaggio (quinta peggior squadra).

Il Crotone è sia la squadra che ha subito meno gol nel primo quarto d’ora di gioco (uno), sia quella che ne ha segnati meno nello stesso periodo (due).

I liguri hanno beneficiato di quattro autoreti in questo campionato, più di ogni altra squadra.

Sono solo sette i marcatori stagionali della Sampdoria in campionato (meno di ogni altra squadra), e solo uno di questi ha raggiunto la doppia cifra: Luis Muriel, 10 gol.

Dall’altra parte Diego Falcinelli, a quota 11 reti in stagione, ha firmato il 42% dei gol della sua squadra – più decisivo di ogni altro giocatore.

