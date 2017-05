Sampdoria e Chievo tirano il freno: pari "lento" firmato Quagliarella e Inglese

Dura un parziale più qualche secondo il match di Marassi fra Sampdoria e Chievo, che pareggiano 1-1 con le reti di Fabio Quagliarella e Roberto Inglese. All’11’ Quagliarella raccoglie palla su una sciagurata uscita di Sorrentino, se la mette sul sinistro e segna a porta vuota; a inizio ripresa, Inglese riceve da De Paoli (interessante centrocampista classe 1997), stoppa in corsa e batte Puggioni incrociando di destro. Finisce qui perché nel secondo tempo non si cambia più passo.

Il commento del match

Succede poco nel primo tempo, ma la verve di Bruno Fernandes permette subito alla Samp di alzare il baricentro e all’11’ Sorrentino sbaglia un’uscita su Quagliarella, che si porta la palla sul sinistro e segna a porta vuota. Peccato che proprio Quagliarella debba subito uscire per un colpo alla costola, mentre Barreto calcia in porta d’inserimento (Sorrentino respinge di piede) e Puggioni fa venire i brividi a Marassi fra dribbling e stop a seguire. Nel recupero, il Chievo si fa per la prima volta pericoloso con Inglese fino in fondo ma il suo cross teso è intercettato da Silvestre, provvidenziale a porta vuota e in anticipo su Pellissier.

Serie A 2016/17, Sampdoria-Chievo, Roberto IngleseLaPresse

Pochi secondi di ripresa e ancora Inglese stoppa e batte Puggioni incrociando di destro su assist in lob di De Paoli. Seguono lunghe fasi di gioco a centrocampo senza varchi offensivi e l’ingresso di Praet (per Linetty) non sposta gli equilibri perché non si cambia più passo, manca ogni forma di movimento senza palla... E il simbolo del finale di partita è l’inutile leziosismo di Schick che chiude con un sinistro sbilenco dal limite. Appena prima, dagli sviluppi dell'ultimo corner, il palo di Torreira che scuote (tardi) la Samp a ridosso del novantesimo.

Il migliore

Lucas Torreira 7 - Chiude con un esterno sul palo la sua partita da migliore in campo. Punto fermo del sistema Giampaolo dalla stanza dei bottoni: sembra Pizarro e sarà un grande regista.

Il peggiore

Stefano Sorrentino 5 - L’uscita sul gol di Quagliarella è disastrosa: risponde con una pronta parata di piede su Barreto.

Il tabellino di Sampdoria-Chievo 1-1

Sampdoria (4-3-1-2) Puggioni; Sala, Silvestre, Regini, Pavlovic; Barreto, Torreira, Linetty (58’ Praet); Fernandes (80’ Djuricic); Schick, Quagliarella (29’ Muriel). Allenatore: Marco Giampaolo

Chievo (4-4-2) Sorrentino; Cacciatore, Gamberini (75’ Frey), Cesar, Gobbi; De Paoli, Radovanovic, Bastien; Castro; Inglese, Pellissier (70’ Gapké). Allenatore: Rolando Maran

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli

Gol: Quagliarella 11’; Inglese 46’

Ammoniti: Regini, Djuricic; Pellissier, Radovanovic, De Paoli, Castro