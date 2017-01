Sampdoria e Udinese ribaltano Roma e Milan, la Juventus non sbaglia e va a +4

Sassuolo-Juventus 0-2 (9' Higuain, 25' Khedira)

Una Juve compatta ed affamata, con il nuovo 4-2-3-1, regola la squadra di Di Francesco, con due reti nella prima frazione. I bianconeri, a lungo padroni del campo, hanno confermato i progressi sul piano del gioco, disputando un primo tempo a tratti spettacolare e continuando a creare occasioni nella ripresa, rischiando pochissimo. Grandi prove di Higuain e Mandzukic. Il Sassuolo parte bene ma si scioglie dopo il vantaggio bianconero.

LIVE - REPORT - PAGELLE

Sami Khedira Sassuolo Juventus 2017LaPresse

Sampdoria-Roma 3-2 (5' Bruno Peres, 20' Praet, 66' Dzeko, 71' Schick, 73' Muriel)

Due volte in vantaggio con Bruno Peres ed Edin Dzeko, la Roma cade a Marassi per il secondo anno consecutivo in campionato e la grande rimonta blucerchiata firmata dai gioiellini di casa: Dennis Praet al primo gol in Serie A e, appena entrato, Patrik Schick al quinto sigillo. Infine, un rigenerato Muriel decide lo score su punizione (deviata da Nainggolan) e affonda i giallorossi a meno quattro dalla vetta bianconera. Giallo nel recupero per un nettissimo fallo in area di Silvestre su Dzeko, ma Mazzoleni fischia un fuorigioco inesistente e l’arbitro esce fra le proteste degli ospiti.

LIVE - REPORT - PAGELLE

Dennis Praet Sampdoria Roma 2017LaPresse

Udinese-Milan 2-1 (8' Bonaventura, 31' Thereau, 73' De Paul)

LIVE - REPORT - PAGELLE

Cyril Thereau Udinese Milan 2017LaPresse

Fiorentina-Genoa 3-3 (20' Ilicic, 50' Chiesa, 57' e 86' rig. Simeone, 60' Hiljemark, 63' Kalinic)

LIVE - REPORT - PAGELLE

Josip Ilicic Fiorentina Genoa 2017LaPresse

Cagliari-Bologna 1-1 (64' Destro, 92' Borriello)

Partita dalle mille emozioni al Sant'Elia tra due squadre relativamente tranquille in classifica. Apre le marcature il redivivo Destro su assist telecomandato di Krejci, pareggia in extremis Marco Borriello su calcio di punizione dopo che i felsinei erano rimasti in nove uomini contro undici per i rossi diretti comminati a Viviano e Krafht.

LIVE - REPORT - PAGELLE

Crotone-Empoli 4-1 (25' Stoian, 38' Mchedlidze, 56', 91' rig. e 94' Falcinelli)

Il Crotone riaccende le speranze con Falcinelli "hat trick": 4-1 all'Empoli. Tripletta dell'ex Sassuolo e Vittoria "vivifica" per la formazione di Nicola, che accorcia a -8 in classifica proprio sulla compagine toscana di Martusciello. In vantaggio con Stoian al 24', i pitagorici si fanno riprendere un quarto d'ora più tardi da Mchedlidze. Nella ripresa è Falcinelli show: rete al 56' sul solito assist di Barberis da calcio piazzato, e doppietta nel recupero.

LIVE - REPORT - PAGELLE

Diego Falcinelli Crotone Empoli 2017LaPresse

SEGUONO AGGIORNAMENTI...