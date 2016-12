Sampdoria e Udinese si accontentano: è 0-0 a Marassi

Un punto a testa e buon natale a tutti. Sampdoria e Udinese decidono di farsi un regalo e dalla tranquilla sfida di centroclassifica viene fuori il più classico degli 0-0. Udinese che parte meglio, Samp che poi esce e ci prova soprattutto mettendo in scena il possesso palla, ma alla fine la squadra dell’ex Delneri è attenta e pronta a ripartire in contropiede e da questa trama, per 90 minuti, non se ne esce. La Samp ferma così la striscia di 3 vittorie consecutive dell’Udinese e torna a far punti dopo i due ko con Lazio e Chievo. Buon natale.

La cronaca

Un inizio vivace dei friulani, forti del momento, poi un’uscita della Sampdoria fatta più che altro di sterile possesso palla. La risultante delle due condizioni è però un primo tempo tutto sommato povero di emozioni. Puggioni si dimostra attento su un paio di conclusioni, specie su quella potente di Zapata; la Samp invece sfiora il vantaggio con Skriniar, colpito in pieno da un rinvio della difesa bianconera e quindi vicinissimo al più classico dei ‘gollonzi’. Poi però poco altro se non le proteste di Muriel per un intervento ai limiti di Danilo. Pochino, insomma, per due squadre tutto sommato aperte a volersela giocare ma al tempo stesso molto attente alle fasi difensive. In parole povere? Il primo tempo è una discreta noia.

E la musica non cambia nemmeno nella ripresa. Anzi, probabilmente va anche peggio. l’Udinese si limita alla chiusura di tutti gli spazi ed escluse un paio di veloci ripartenze non porta reali tensioni a Puggioni. Il possesso della Samp è però lento e prevedibile, ed oltre a un diagonale di Quagliarella e a un bella conclusione di Praet non si vede nulla. L’Europa è lontanissima, la zona retrocessione pure. Lo 0-0 accontenta tutti (tranne, probabilmente, il pubblico pagante).

La statistica

Per il 12esimo anno consecutivo l’Udinese non riesce a passare a Marassi. Maledizione.

Il tweet

Il migliore

Danilo. Guida bene la linea di difesa tenendo il fortino di Delneri in gioco anche sull’unico guizzo della partita di Muriel. Esperienza.

Il peggiore

Bruno Fernandes. Stasera particolarmente spento e parecchio impreciso. Della serie: “effetti indesiderati nel rivedere le ex”.

Il tabellino

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Sala (87’ Pereira), Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Torreira, Linetty; Bruno Fernandes (46’ Schick); Muriel (77’ Praet), Quagliarella.

Udinese (4-3-3): Karnezis; Faraoni, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Hallfredsson (13’ Kums), Badu; De Paul (65’ Matos), Zapata, Thereau (89’ Evangelista).

Gol: /

Note – Ammoniti: Muriel; Faraoni.