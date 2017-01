Sampdoria-Empoli: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Pereira, Skriniar, Regini, Pavlovic; Barreto, Torreira, Linetty; B. Fernandes; Quagliarella, Muriel. All.: Giampaolo

Squalificati: Silvestre (1)

Indisponibili: Sala, Carbonero, Viviano

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Cosic, Pasqual; Krunic, Dioussé, Croce; Saponara; Pucciarelli, Mchedlidze. All.: Martusciello

Squalificati: -

Indisponibili: Zambelli, Barba





STATISTICHE OPTA

La Sampdoria è imbattuta contro l’Empoli da sette partite (4V, 3N) nel campionato di A e ha mantenuto la porta inviolata in quattro di queste.

I blucerchiati hanno vinto otto dei 10 precedenti casalinghi con l’Empoli in Serie A (1N, 1P) tenendo la porta inviolata in ognuna di queste vittorie.

La Sampdoria ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro giornate di campionato, dopo che era rimasta imbattuta nelle precedenti cinque (3V, 2N).

In casa, i blucerchiati hanno perso solo una delle ultime sette gare di Serie A (quattro vittorie), e solo una volta in questa striscia non sono riusciti a segnare.

L’Empoli ha vinto solo una delle ultime 18 partite di campionato giocate in trasferta, 4-0 a Pescara: 12 le sconfitte nel parziale, cinque i pareggi.

Solo 11 i gol dell’Empoli: da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), nessun club ha chiuso il girone d’andata con così poche marcature.

La Sampdoria ha mandato in rete solo cinque giocatori, meno di ogni altra squadra di questo campionato.

La Samp è la squadra che ha colpito più volte i legni in questo campionato, 10, ma anche quella che ha beneficiato di più autoreti degli avversari (tre).

Ricardo Álvarez è il giocatore che ha effettuato più tiri senza riuscire a segnare in questa Serie A (26 conclusioni).

Lukasz Skorupski è il portiere che ha tenuto per più volte la porta inviolata nella Serie A 2016/17 (otto).

